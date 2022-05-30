التكلفة الإجمالية لامتلاك سيارة كهربائية.. سلاحها السري للانتشار

إذا كنت تنتظر وصول سيارات كهربائية ذات مدى أطول وشحناً أسرع وأسعار أقل قبل الشراء، فربما تكون قد فوتت الفرصة، إذ تتجاوز التكلفة الإجمالية لملكية السيارة الكهربائية كل هذه الأمور بالمقارنة مع السيارات التقليدية، وستكون السيارات الكهربائية هي الخيار المنطقي الوحيد قريباً لشراء سيارة.

ولا يعد مفهوم التكلفة الإجمالية لامتلاك سيارة فريداً بالنسبة للمركبات الكهربائية؛ فهي تنطبق على أي شيء تشتريه يتمتع بمتانة طويلة الأمد وتكاليف تشغيل أو اقتناء.

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وسواء كانت كهربائية أو تعمل بالغاز، فإن التكلفة الإجمالية لملكية السيارة تعتمد بشكل أساسي على عوامل، من بينها، السعر المدفوع للسيارة، بما في ذلك خصومات الشركة المصنعة، تكاليف التمويل للشراء أو الإيجار، إهلاك السيارة مع مرور الوقت، ورسوم التسجيل والترخيص.

كما تشمل الحوافز الضريبية الحكومية أو الاعتمادات، أقساط التأمين، تكاليف الصيانة، فواتير الإصلاح، وتكاليف الوقود أو الطاقة.

ويفكر معظم مشتري السيارات في العنصر الأول والأخير أعلاه ويميلون إلى تجاهل العناصر الموجودة في المنتصف. لكن مجموعة بوسطن الاستشارية تعتقد أن التكلفة الإجمالية للملكية للسيارات ستكون حافزاً كبيراً لمبيعاتها بحلول عام 2023، مما سيخفض مبيعات السيارات التقليدية إلى أقل من نصف مبيعات السيارات الجديدة عالمياً بحلول عام 2030.

وللتفكير في الأمر بشكل منطقي، فإن هناك تاريخ طويل من التقنيات التي تنطلق بمجرد أن يدرك المستهلكون أنها ميسورة التكلفة وجيدة بما يكفي وليست مثالية. ويبدو أن السيارات الكهربائية على عتبة تلك اللحظة، خاصة إذا تبنى المزيد من المستهلكين نظرة واقعية للمدى الذي يحتاجون إليه في السيارة الكهربائية.

ولا يعني ذلك، أن المركبات الكهربائية أرخص من جميع النواحي. إذ تميل إلى أن تكون أكثر تكلفة من حيث السعر الرسمي للسيارة وأقساط التأمين وتكاليف الإصلاح لأسباب ترتبط عموماً بالحداثة والنقص النسبي في الحجم.

لكن السيارات الكهربائية تشتهر بأنها أقل تكلفة من حيث تكلفة الطاقة وتكاليف الصيانة - فهي تفتقر إلى العديد من الأنظمة التي تتطلب الصيانة على السيارات التقليدية - ومن خلال الحوافز المالية الحكومية التي يمكن أن تخفض سعر البيع الحقيقي، على الرغم من أن السيارات الكهربائية الأكثر شعبية السيارات من تسلا وجنرال موتورز لم تعد مؤهلة للحصول على ائتمانات ضريبية فيدرالية كبيرة في الولايات المتحدة بسبب نجاحها في السوق، إلا أن العديد من الدول لا زالت تضع حوافز ضريبية ورسوم ترخيص أقل لهذه الفئة من السيارات.

وقارنت تقارير المستهلك مؤخراً السيارات المشهورة الموصولة بالكهرباء بنظيراتها التقليدية، وقدرت أن مالكي السيارات الهجينة ذات البطاريات الكاملة والسيارات الهجينة الموصولة بالكهرباء يتكبدون فقط نصف تكاليف إصلاح وصيانة السيارات التقليدية وأن أولئك الذين يقودون سيارات كهربائية نقية يتمتعون بتوفير بنسبة 60% في تكاليف الطاقة.

وينصح الخبراء بشراء سيارة كهربائية مستعملة، ما سيخفض من التكلفة الإجمالية للسيارة، وستظل تتمتع بباقي التكاليف المخفض على التشغيل والصيانة والطاقة.