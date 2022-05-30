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"هيرميس" للعربية: نجهز لطرحين في السعودية وأكثر من عملية استحواذ

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خاص

"هيرميس" للعربية: نجهز لطرحين في السعودية وأكثر من عملية استحواذ

أكدت أن منطقة الخليج استفادت من الظروف العالمية.. وزادت جاذبيتها للمستثمرين

دبي - العربية.نت

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قال الرئيس المشارك في قطاع الترويج وتغطية الاكتتابات في المجموعة المالية هيرميس، مصطفى جاد، إن منطقة الخليج استفادت أكثر من غيرها من الظروف العالمية الحالية نتيجة ارتفاع أسعار النفط، مما زاد من جاذبيتها أمام المستثمرين.

وأشار جاد في مقابلة مع "العربية"، إلى الأداء القوي لأسواق السعودية والكويت والإمارات رغم الظروف العالمية، لكنه أكد أن مصر تأثرت سلبيا بسبب أسعار النفط والغذاء.

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وكشف جاد عن تجهيز طرحين في السوق السعودية بقطاعي الصحة والتجزئة، وأكثر من عملية استحواذ، مشيرا في الوقت نفسه إلى العمل حاليا على إنهاء طرح شركة الغانم في الكويت.

وأكد أن هناك اهتماما كبيرا بالاستحواذات في السوق المصرية لجاذبية الأسعار، لافتا إلى أن "هيرميس" تعمل على استحواذات في القطاع الصحي والقطاع المالي واللوجيستي في مصر.

وأعرب جاد عن تفاؤله بخطة طرح أصول مصرية بقيمة 40 مليار دولار أمام القطاع الخاص.

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