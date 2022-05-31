لن تصدق.. هذه السيارة يمكنها تزويد منزلك بالكهرباء لمدة 10 أيام

أظهرت سيارة فورد F-150 Lightning قوتها في الاستخدامات المتعددة للسيارات الكهربائية، إذ يمكن الاعتماد عليها ليس فقط كشاحنة لنقل الأشياء أو السفر مع أسرتك في المناطق النائية أو التي تعاني من انقطاع موسمي للكهرباء، ولكن كمولد كهربائي أيضاً.

قد يكون هذا هو السبب في أن النسخة الكهربائية من السيارة باتت الأكثر مبيعاً في أميركا، وفي إزاحة هيمنة تسلا في هذه السوق المتنامية.

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فإلى جانب تسارعها (من صفر إلى 60 ميلاً في الساعة في 4.3 ثانية)، ومداها البالغ 320 ميلاً، فإن السيارة قدمت تكنولوجيا جديدة اعتماداً على بطاريتها الضخمة لتشغيل منزل كامل أثناء انقطاع التيار الكهربائي المتكرر بسبب المناخ.

وتأتي بطارية Lightning ذات النطاق الطويل والتي تبلغ 131 كيلو وات ساعة من الليثيوم أيون، بسعة تقارب 10 أضعاف قدرة بطارية تسلا Powerwall، وهي بطارية احتياطية منزلية بقيمة 11000 دولار.

ووصف نائب الرئيس التنفيذي للهندسة والتخطيط والاستراتيجية في شركة كاليفورنيا للمرافق العامة، PG&E Corp، جيسون جليكمان، Lightning بأنها عبارة عن "محطة طاقة صغيرة لمنزلك"، يمكن أن تدعم الشبكة في يوم صيفي حار، عندما يرتفع الطلب على الكهرباء.

وتعد Lightning، أول سيارة كهربائية يتم بيعها في الولايات المتحدة مع إمكانية الشحن ثنائي الاتجاه التي تمكن من تزويد المنازل والشبكة بالكهرباء.

وتتميز السيارة بوجود مخرج 240 فولت في صندوق الشاحنة يمكنه تشغيل الآلات الثقيلة من 9.6 كيلووات من الكهرباء الخالية من الكربون المتولدة على متنها، كما يوجد أيضاً منفذين 120 فولت في الكابينة.

ويتطلب تحويل سيارة Lightning إلى مولد منزلي وجود محطة شحن من تصنيع شركة فورد بقوة 80 أمبير، ونظام تكامل منزلي بقيمة 3895 دولاراً من صناعة شركة Sunrun Inc. وتختلف تكلفة التثبيت لنظام Sunrun وفقاً للمنزل والموقع.

ويتميز النظام بقدرته المرنة على التحويل بين نظامي الشحن والتغذية، فإذا تم توصيل Lightning عند حدوث انقطاع في التيار الكهربائي، فسيبدأ المنزل تلقائياً في سحب الكهرباء من البطارية، وعند استعادة الطاقة، يفصل النظام ثم يستأنف شحن السيارة.

وتقول شركة فورد إن Lightning يمكنها تشغيل منزل متوسط بالكامل لمدة 3 أيام تقريباً. ومع المزيد من الاستخدام المقتصد، يمكن أن تشغل السيارة المنزل لمدة تصل إلى 10 أيام، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

يبلغ سعر إصدار البيك أب الذي يستهدف الأساطيل التجارية، والمسمى Lightning Pro، نحو 39974 دولاراً قبل الخصومات الحكومية والفيدرالية والائتمانات الضريبية.