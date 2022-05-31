"سويفل" للعربية: سنوفر 100 مليون دولار من إجراءات تقليص النفقات في العام المقبل

قال الرئيس التنفيذي للشؤون المالية في سويفل يوسف سالم، إن الشركة تستهدف تقليص الوظائف لديها بحدود 400 وظيفة في البلدان التي تعمل بها الشركة.

وذكر سالم في مقابلة مع "العربية"، أن خفض الوظائف هو محاولة لتقليص النفقات والوصول للربحية في كل الدول خلال العام المقبل، أي قبل عام من الخطة الاستراتيجية الموضوعة سابقا.

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وأشار سالم إلى استهداف "سويفل" الوصول إلى الربحية النقدية وتحقيق صافي ربح خلال العام 2023.

وكشف أن حجم الوفرات المتوقعة من خفض العمالة بنسبة 32% بجانب إجراءات أخرى سيحقق 100 مليون دولار، وهي عبارة عن خسائر كانت متوقعة العام المقبل ولكن بفضل هذه الإجراءات سيتم تجنبها.

وبين سالم أن الإجراءات تشمل تقليص أي خطوط للنقل لا تحقق الربحية، والتركيز على الخطوط التي وصلت بالفعل إلى الربحية، وزيادة التركيز على النقل للشركات والمدارس والجامعات.

وكشف أن الإجراءات تتضمن تركيز النقل المباشر للركاب على دول محددة مثل مصر وباكستان، والتي تسجل مستويات ربحية عالية.

وبين أن خطط الشركة للتوسع في 20 سوقا بحلول عام 2025 مازالت قائمة، قياسا على 16 سوقا حاليا، مضيفا: أن الإجراءات الحالية هي عبارة عن التركيز على الخطوط التي تحقق ربحية أعلى مع تقليص النفقات.

وأفاد الرئيس التنفيذي للشؤون المالية بأنه الشركة تخطط للتوسع في باقي دول أميركا اللاتينية بنهاية العام الحالي، بما فيها المكسيك، ثم يأتي بعدها التوسع في أميركا الشمالية والتركيز على الولايات المتحدة.

وأشار إلى أن التوسع سيتم عبر الاستحواذات والتي تتضمن تبادل الأسهم بحيث تحصل الشركات المستحوذ عليها على أسهم في سويفل وهذا لا يكلف الشركة أي نقد مدفوع، مضيفا: "مستمرون في هذا البرنامج وفي نفس سنقوم بتنفيذ استحواذات مباشرة أيضا".

وكشف أن "سويفل" نفذت 5 استحواذات حتى الآن، ومتوقع إبرام صفقتي استحواذ قبل نهاية العام.

وأضاف سالم أن الشركة سجلت نموا بعدد الركاب بنسبة 400% على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2022، فيما سيصل النمو إلى 300% لإجمالي العام، مبينا أن حجم الرحلات اليومية تجاوز 250 ألف حجز.