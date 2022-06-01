رئيس "تلر" للعربية: قروض للتجار بـ100 ألف دولار خلال 7 أيام 

قال الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة تلر لتمكين الدفع إلكتروني، خليل العلمي، إن الشركة بدأت بتقديم قروض للتجار بالتعاون مع شركة التكنولوجيا المالية ليندو السعودية بواقع 100 ألف دولار للتاجر خلال 7 أيام ويتم تحصيل القرض عبر مبيعات الشركة المقترضة بشكل مباشر عن طريق المنصة.

وأضاف في مقابلة مع "العربية"، على هامش مؤتمر Seamless المنعقد حالياً في دبي والذي يُعنى بقطاع التكنولوجيا المالية والدفع الإلكتروني، أن استراتيجية الشركة أن تكون المحطة الوحيدة لأي تاجر يريد الانطلاق من الأوف لاين إلى الأون لاين، في خطوة واحدة عبر توفير له الخدمات المطلوبة والموقع الإلكتروني وربط عملياته مع عملائه وتوفير التمويل له، مشيراً إلى دراسة طلب التمويل خلال 10 دقائق وإعطائه الموافقة ويتم إصدار القرض للتاجر خلال 7 أيام.

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بشأن النظر إلى الإقراض، قال خليل العلمي، إن الشركة تجري دراسة ائتمانية متكاملة للتاجر قبل الموافقة على تمويله، وربط التمويل بالأداء خلال 3 سنوات والنظر إلى حجم مبيعاته وبالتالي بإحكام القرار الائتماني.

وذكر الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة تلر لتمكين الدفع إلكتروني، أن الشركة أغلقت قبل بضعة أشهر تمويل بحجم 15 مليون دولار ووصل التمويل الكامل إلى 30 مليون دولار.

وأضاف أن "تلر" تهدف من التمويل تحقيق خطتها للتوسع الإقليمي وأهم تلك الدول مصر.

وتوقع خليل العلمي، الوصول للربحية خلال سنتين قادمين بحسب الخطة الموضوعة.

وأضاف أنه يوجد قلق من التضخم ومخاوف الركود، وهو ما يقلق الاقتصاد بشكل عام، فيما تزايد التحول للاقتصاد الرقمي وأظهرت أزمة كورونا أهمية التجارة والدفع الإلكتروني، ولا تزال النقلة من الأوف لاين إلى أون لاين تتزايد رغم تراجع الاقتصاد.