ملياردير عربي شهير يشتري شركة مجوهرات سويسرية مفلسة

اشترت مجموعة داماك التي يقودها الملياردير، حسين سجواني، شركة "دي غريسوغونو" De Grisogono SA، وهي شركة مجوهرات سويسرية فاخرة تقدمت بطلب إفلاس في أوائل عام 2020، وذلك كجزء من توسع "داماك" في دبي نحو الأزياء الراقية.

وإلى جانب الصفقة، قالت "داماك" إنها أطلقت مشروعاً عقارياً يسمى Safa One by de Grisogono في دبي، يضم شلالات متتالية وحدائق معلقة وشاطئاً صناعياً.

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وقال سجواني في بيان: "تماشيا مع طموحاتنا لتوسيع أعمالنا إلى عالم الأزياء الفاخرة والراقية، كان الاستحواذ على (غريسوغونو) هو الاتجاه الطبيعي لنمو الأعمال"، فيما لم يتم الكشف عن التفاصيل المالية للصفقة.

ويأتي الاستحواذ بعد 3 سنوات من شراء الملياردير لمجموعة الأزياء الإيطالية Roberto Cavalli SpA من خلال شركته الاستثمارية الخاصة.

وفي وقت سابق من مايو، قالت "داماك" إنها فازت بمزاد بقيمة 120 مليون دولار لشراء أرض في حي Surfside الراقي في ميامي، حيث تخطط لبناء مشروع سكني يحمل علامة كافالي.

وقدمت شركة "دي غريسوغونو"، المعروفة بالمجوهرات الماسية الباهظة التي كانت ترتديها بعض من ألمع الأسماء مثل باريس هيلتون، دعوى إفلاس في عام 2020، بعد تورطها في تحقيق فساد لابنة الرئيس الأنغولي السابق، إيزابيل دوس سانتوس، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

وتأسست الشركة في عام 1993 من قبل فواز غروسي، المدير التنفيذي السابق لشركة بولغاري سبا، وهي معروفة بمجوهراتها المرصعة بالماس الأسود.

واشتهرت المشغولات التي قدمتها علامة De Grisogono، والتي ارتدت قطعها نعومي كامبل وسلمى حايك، الأحجار شبه الكريمة المستخدمة بشكل غير مألوف مثل الروبليت والتورمالين مع الألماس والياقوت الأزرق، والياقوت الوردي.