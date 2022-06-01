هل يتريث الفيدرالي الأميركي في رفع الفائدة؟.. هذه التوقعات

قال الرئيس التنفيذي لمركز كوروم للدراسات الاستراتيجية طارق الرفاعي، إن هناك بعض التصريحات تشير إلى أن الفيدرالي الأميركي سيهدئ من رفع أسعار الفائدة في الاجتماع القادم.

وذكر الرفاعي في مقابلة مع "العربية"، أن أسواق المال تتوقع رفع أسعار الفائدة بواقع 25 نقطة وليس 50 نقطة.

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وأوضح أن الصورة غير واضحة من الآن حتى اجتماع شهر سبتمبر، ولم يتضح عما إذا كان سيغير الفيدرالي سياسته أم سيستمر على المسار المتوقع.

وكشف أن الشهر الماضي شهد انخفاضا بسيطا في معدل التضخم، موضحا أنه إذا استمر هذا الانخفاض سيكون بمثابة تأكيد على فعالية سياسات البنك الفيدرالي، وبالتالي لابد من تهدئة أسواق المال.

ويرى الرفاعي أن دورة التصحيح في أسواق المال العالمية لم تنته بعد، مضيفا أن هناك أداء جيدا خلال اليوم الماضي.

وتابع: "الصورة مازالت غير واضحة في الأسواق الأوروبية في ظل ارتفاع نسب التضخم، وحتى الآن المركزي الأوروبي لم يرفع أسعار الفائدة مما يزيد نسب المخاوف والمخاطر في أسواق المال".