"بورياليس" للعربية: لا نية لدينا لإدراج مزدوج لـ"بروج" في سوق أخرى

أكد الرئيس التنفيذي لشركة "بورياليس"، توماس غانغل، أن لا نية لإدراج مزدوج لـ"بروج" في سوق أخرى، بعد الإدراج في سوق أبوظبي للأوراق المالية، مشيرا إلى أنه كانت هناك طلبات كبيرة للاكتتاب.

وقال غانغل في مقابلة مع "العربية": "نحن سعيدون جداً بالوجود هنا، هذا حدث مهم لبروج، ونحن سعيدون بإعطاء الفرصة للمقيمين في الإمارات للمشاركة معنا في قصة النجاح هذه".

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وأضاف: "ما نراه أن منتجاتنا مطلوبة في الأسواق، وهي تقدم قيمة مضافة للمجتمع، ونحن ننتج منتجات عالية الجودة للعديد من الأسواق، ونود أن نتأكد دوماً أنه يمكننا أن نلبي احتياجاتهم، لهذا السبب قمنا بالتوسع لكي يكون لدينا أحجام إنتاج أكبر".

وأوضح غانغل أن التحدي الأكبر حاليا، هو في الوسائل اللوجستية، قائلا: "لا يمكننا تغيير التحديات الموجودة في عملننا، لكن ما يمكنني قوله إن فريق العمل في شركة بروج قام الشهر الماضي في التعامل مع التغييرات في السوق بشكل كفوء، وعملاؤنا استلموا المنتجات".

وتابع: "أيضا هناك تحد آخر هو التضخم، لكن هذا التحدي يصيب الصناعة كلها، ونريد أن نضمن الإنتاج بشكل فعال وتنافسي".

وبين غانغل ان "أكبر نمو لدى الشركة الآن بالنسبة لأحجام التوسع، هو في منطقة الشرق الأوسط"، مضيفا: "نحن نستثمر فوق 6 مليارات في السنوات المقبلة لبناء المزيد من الوحدات، لكن أيضا الصين هي من الأسواق النامية بقوة، وهي مدفوعة بعاملين، النمو السكاني ونوعية الحياة، فإذا رفعت مستوى ونوعية الحياة، فهناك طلب كبير ستخلقه هذه السوق، وبالطبع هي مستهدفة من قبلنا للتوسع أيضا".