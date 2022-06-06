احتياطي النقد الأجنبي في مصر يتراجع إلى 35.5 مليار دولار

أعلن البنك المركزي المصري اليوم الاثنين، انخفاض احتياطي مصر من النقد الأجنبي إلى 35.5 مليار دولار بنهاية مايو الماضي مقارنة بـ 37.123 مليار دولار في أبريل.

وأكد المركزي المصري في بيان، أن هذا التراجع جاء على خلفية الدور المنوط به لسداد المدفوعات المرتبطة بالديون الخارجية المستحقة خلال شهر مايو، والتي قدرت بنحو ملياري دولار، منها استحقاق كوبونات لسندات حكومية صادرة عن وزارة المالية، بالإضافة إلى مستحقات لصندوق النقد الدولي والتزامات أخرى.

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وذكر أن تلك الاستحقاقات واستخدامات النقد الأجنبي لدى المركزي تأتي في سياق متوقع ومعتاد.

هذا، وأكد المركزي المصري أن صافي رصيد الاحتياطيات الأجنبية يعتبر كافياً، حيث يغطي نحو 5 أشهر من الواردات السلعية.