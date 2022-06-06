ما سبب ضعف الإقبال على مزايدات التنقيب عن الذهب في مصر؟

أعلنت الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، نتيجة المزايدة العالمية للبحث عن الذهب والمعادن بالصحراء الشرقية في جولتها الثانية، والتي كشفت عن إسناد 8 مناطق إلى 4 شركات بريطانية وكندية ومصرية.

من جهة أخرى قررت وزارة البترول تعطيل العمل بنظام المزايدات في طرح المناطق الجديدة للبحث والتنقيب عن الذهب، واعتماد نظام التعاقد المباشر مع الشركات، حيث تبدأ مفاوضات مباشرة مع الهيئة العامة للثروة المعدنية، وذلك بحسب وكالة بلومبيرغ.

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وفي مقابلة مع "العربية"، قال رئيس لجنة التعدين بمجلس الأعمال المصري الكندي محمد زاهر، إن مصر تطرح لأول مرة في تاريخها أكثر من 15.3 ألف كيلومتر مربع للاستكشاف.

وأضاف زاهر أن وزارة البترول المصرية نفت أنها ستعتمد نظام الإسناد المباشر للمشروعات، بعد فشل المزايدة الثانية للتنقيب عن الذهب.

وتوقع زاهر استمرار العمل بالمزايدات للتنقيب عن الذهب خلال الفترة المقبلة، موضحا أن الصحراء الشرقية بها حوالي 231 موقعا إنتاج للذهب وإن كان بكميات صغيرة.

ورجح أن يتم الإعلان عن مزايدة أو اثنتين للتنقيب عن الذهب في مناطق مهمة في الصحراء الشرقية.

وتابع زاهر: "هناك مناطق جيدة في الاستكشاف وبالتزامن مع الإصلاحات التشريعية المنظمة لهذه العمليات وفرض الرسوم سيساعد على جذب الشركات الكبرى في السوق المصرية".