سعر الدولار في مصر يعود لتسجيل مستويات جديدة مقابل الجنيه

بينما كانت سوق الصرف في مصر تشهد حالة من الاستقرار خلال الأيام الماضية، بدأ الدولار يتحرك أمام الجنيه المصري، ليعود مجدداً إلى مستوى 18.65 جنيها في صباح تعاملات اليوم الثلاثاء.

وسجل الدولار أعلى سعر صرف أمام الجنيه المصري مستوى 18.65 جنيه للشراء، و18.70 جنيهاً للبيع لدى مصرف أبوظبي الإسلامي.

مادة اعلانية

وفي بنوك الإسكندرية والأهلي المتحد، سجلت الورقة الأميركية مستوى 18.64 جنيهاً للشراء، و18.70 جنيهاً للبيع.

فيما سجل سعر صرف الدولار مستوى 18.63 جنيه للشراء، و18.68 جنيه للبيع، في 4 بنوك بقيادة البركة - مصر، وقطر الوطني.

وفي 7 بنوك بقيادة البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، بلغ سعر صرف الدولار مستوى 18.62 جنيه للشراء، و18.68 جنيه للبيع.

وفي بنوك الأهلي المتحد والتجاري الدولي، سجلت الورقة الأميركية مستوى 18.43 جنيه للشراء، و18.52 جنيه للبيع.

وكان أقل سعر صرف للدولار في 8 بنوك بقيادة بنك قناة السويس والمشرق عند مستوى 18.58 جنيه للشراء، و18.68 جنيه للبيع.

وسجل سعر الورقة الأميركية الخضراء لدى البنك المركزي المصري مستوى 18.59 جنيه للشراء، و18.68 جنيه للبيع.

كما سجل سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصري، مستوى 19.86 جنيه للشراء، و19.99 جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف الجنيه الإسترليني مستوى 23.14 جنيه للشراء، و23.42 جنيه للبيع.

عربياً، سجل سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري، مستوى 4.96 جنيهاً للشراء، و4.98 جنيهاً للبيع.

وبلغ سعر صرف الدينار الكويتي مستوى 58.44 جنيهاً للشراء، و61 جنيها للبيع.

وتراجع صافي الاحتياطيات الدولية في البنك المركزي المصري بنحو ملياري دولار، بعد أن سجل نحو 35.4 مليار دولار في نهاية مايو الماضي مقارنة بـ37.1 مليار دولار في الشهر السابق له أبريل.

وأرجع "المركزي"، تراجع الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية، في بيان رسمي، إلى سداد القاهرة حزمة من الديون بلغت نحو ملياري دولار خلال مايو الماضي.

وأوضح أن الديون التي جرى سدادها من رصيد الاحتياطي النقدي، توزعت بين سداد أصل مديونية لسندات دولية مقومة باليورو، علاوة على الفوائد، إلى جانب سداد جزء من قرض صندوق النقد الدولي، إضافة إلى سداد بعض الديون الخارجية.