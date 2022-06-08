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زيادة كبيرة بقيمة الصادرات المصرية للاتحاد الأوروبي.. ارتفعت 87% في عام

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اقتصاد مصر

زيادة كبيرة بقيمة الصادرات المصرية للاتحاد الأوروبي.. ارتفعت 87% في عام

رغم مشاكل وأزمات سلاسل الإمداد والتوريد العالمي

القاهرة - خالد حسني

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كشفت بيانات رسمية حديثة أن صادرات مصر إلى دول الاتحاد الأوروبي، سجلت زيادة كبيرة خلال الفترة الماضية، على الرغم من المشاكل والأزمات التي تواجه سلاسل الإمداد والتوريد العالمي.

ووفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، فقد زادت قيمة 10 صادرات من السلع المصرية إلى دول الاتحاد الأوروبي بنسبة 87%، حيث قفزت من مستوى 7.8 مليار دولار في 2020 إلى نحو 14.6 مليار دولار في عام 2021، بزيادة بلغت قيمتها نحو 6.8 مليار دولار.

وفي مقدمة الصادرات، حلت صادرات مصر من الوقود والمنتجات البترولية ومنتجات الصناعات الاستخراجية بقيمة 5.8 مليار دولار، لتستحوذ على نحو 39.7% من إجمالي الصادرات المصرية إلى دول الاتحاد الأوروبي.

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وجاءت في المركز الثاني المنتجات الكيماوية والبلاستيك بقيمة 2.4 مليار دولار، مستحوذة على نحو 16.4% من إجمالي الصادرات.

وحلت المنتجات المعدنية ثالثا بقيمة 1.8 مليار دولار، لتستحوذ على نحو 12.3% من إجمالي الصادرات.

وفي المركز الرابع، جاءت آلات وأجهزة آلية كهربائية ومعدات النقل بقيمة 1.6 مليار دولار، مستحوذة على نحو 10.9% من إجمالي الصادرات، فيما حلت المنتجات الحيوانية والنباتية والمشروبات والتبغ في المركز الخامس بقيمة 1.4 مليار دولار.

وجاءت الخيوط والألياف النسيجية ومنتجات الغزل والنسيج والملابس في المركز السادس، بقيمة 906.9 مليون دولار.

وحلت في المركز السابع مصنوعات الرخام والأحجار والخزف والزجاج بقيمة 369.1 مليون دولار.

وفي المركز الثامن جاء المطاط والجلود والأخشاب بقيمة 183.3 مليون دولار، تلاه في المركز التاسع أصناف أخرى بقيمة 124.3 مليون دولار، في حين حلت بالمركز الـ10 الأجهزة العلمية بقيمة 43.7 مليون دولار.

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