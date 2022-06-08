مساهم في "تويتر" ينضم إلى إيلون ماسك.. طلب تدخل قضائي لحل هذا الخلاف!

طلب أحد المساهمين في شركة تويتر، إصدار أمر قضائي يجبر منصة وسائل التواصل الاجتماعي على تسليم ملفات داخلية حول حقيقة الحسابات المزيفة والبريد العشوائي الموجودة على المنصة، التي باتت محل خلاف في عملية استحواذ الملياردير إيلون ماسك على الشركة في صفقة بقيمة 44 مليار دولار.

ورفع جون سولاك، الذي يمتلك أسهما في "تويتر"، دعوى قضائية ضد الشركة في محكمة ديلاور يوم الثلاثاء بسبب السجلات المتعلقة بالمناقشات بين مديريها والمديرين التنفيذيين حول مشاكل ما يسمى بحسابات الروبوتات.

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وقال الشريك المؤسس لشركة تسلا لصناعة السيارات الكهربائية، إيلون ماسك، هذا الأسبوع، إن "تويتر" ينتهك شروط عرضه البالغ 54.20 دولار للسهم من خلال رفض إعطائه مزيداً من المعلومات حول مقدار حركة المرور على المنصة التي تحركها الحسابات المزيفة.

ووفقاً للشكوى، فإن "غرض أصحاب المصلحة في (تويتر) في البحث عن هذه الدفاتر والسجلات هو التحقيق في إمكانية حدوث انتهاكات على مستوى مجلس الإدارة" للواجبات القانونية تجاه المستثمرين بسبب فشل المديرين في الإشراف بشكل صحيح على عمليات الكشف العامة عن أرقام الروبوتات.

وتم تأسيس "تويتر" في ولاية ديلاوير، وهي موطن لأكثر من 60% من شركات قائمة Fortune 500، لأكبر 500 شركة في العالم، وغالباً ما يقاضي المستثمرون في ولاية ديلاوير للوصول إلى ملفات الشركات المؤسسة في الولاية لجمع المعلومات التي يمكن استخدامها في الدعاوى القضائية ضد الشركات أو المديرين.

ومع ذلك، يجب عليهم إظهار الغرض المناسب للوصول إلى الملفات.

وكان "تويتر" أوضح أن أقل من 5% من جميع المستخدمين هم من الروبوتات، في حين أنهم قد يشكلون ما يصل إلى 20% من جمهور المستخدمين على المنصة.

وفي الدعوى التي رفعها، يريد سولاك أيضاً ملفات حول المناقشات بين مديري "تويتر" والمديرين التنفيذيين حول ما إذا كان ماسك قد أضر بالشركة من خلال الاستخفاف ببعض موظفيها ومحاولات الشركة "للتخفيف" من الضرر.