هذه الأسباب وراء ارتفاع أسعار تذاكر الطيران

قال المدير العام لشركة Wego، مأمون حميدان، إن التعافي في قطاع السياحة اكتمل حالياً، وتجاوزنا مرحلة 2019 في الطلب والبحث والحجوزات على تذاكر الطيران والفنادق، وبلغت نسبة التعافي في الربع الأول من العام الجاري 109% مقارنة بالربع الأول من 2019، وهي نسبة تفوق التوقعات.

وأضاف مأمون حميدان، في مقابلة مع "العربية"، اليوم الأربعاء، أن الطلب موجود ويشهد القطاع عودة سريعة، فيما يوجد تغيير في توجهات المسافرين منها عودة الرحلات الطويلة نسبياً بمتوسط 7 أيام وبدأت بعض الوجهات السياحية تزداد شعبية منها السعودية، التي لا تزال تتصدر حتى نهاية الربع الأول وبداية الربع الثاني من 2022.

مادة اعلانية

وتابع: "الإمارات تحافظ على موقعها ومصر تستعيد نشاطها بسرعة، وبدأت تعود الوجهات الأخرى مثل المالديف وسيشل وجورجيا وأذربيجان".

وأوضح المدير العام لشركة Wego، أن السوق الأوروبي لا يزال كوجهة من المنطقة في طور التعافي وهو أبطأ قليلا من باقي الوجهات في ظل تأثير الحرب الحالية بين روسيا وأوكرانيا.

وقال مأمون حميدان، إن أسعار تذاكر الطيران ارتفعت بعد الجائحة، لكنها ارتفعت خلال السنة الحالية بنسبة 20% عن الفترة المماثلة من العام الماضي، وارتفعت 57% مقارنة بالعام الماضي، بينما تجاوز ارتفاع الفنادق نسبة 30%.

وأضاف المدير العام لشركة Wego، أن السبب الرئيسي في زيادة أسعار تذاكر الطيران، هو ارتفاع أسعار النفط لأنها تمثل التكلفة الأكبر على شركات طيران وتمثل ما بين 37% إلى 38% من إجمالي التكلفة، بينما تصل النسبة في الشركات منخفضة التكاليف إلى أكثر من 50%.

وأوضح أن شركات الطيران لم تعد للوجهات ذاتها والقدرة الاستيعابية قبل الجائحة، والكثير من الطائرات لا تزال متوقفة وتكلفة صيانتها عالية وتواجه نقصا في العمالة، مع الرغبة في تحقيق ربحية أكثر لتعويض الخسائر السابقة.

وأشار مأمون حميدان، إلى حدوث تغير في الطلب حالياً تمثل في الرحلات التي تعطي فرصة لاستكشاف أكثر من منطقة وهو التوجه الذي اختفى كليا خلال الجائحة وعاد حاليا، وبينما كانت شركات الطيران في السابق تحاول تشجع وتقدم عروض ترويجية لذلك، بينما اليوم أصبحت موجودة كرغبة.

وقال حميدان، إنه يوجد توجه جديد بشأن السفر وهو السياحة والعمل في الوقت ذاته، بسبب الظروف الحالية والعمل من المنزل، ولذلك الكثير يقوم برحلات طويلة نسبيا بهدف السياحة وتغيير المكان وممارسة العمل في آن واحد، وذلك مستمر منذ وقت الجائحة وتعزز حاليا كنتيجة مباشرة لارتفاع الأسعار وانخفاض القدرة التشغيلية لشركات الطيران.