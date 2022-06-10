رغم الأزمات.. كم بلغت قوة سوق العمل المصرية في 2021؟

أظهرت النشرة السنوية المجمعة لبحث القوى العاملة، خريطة قوة العمل في مصر، والتي تشمل عدد المشتغلين والمتعطلين في مصر بين الذكور والإناث.

وسجلت سوق العمل نموا بنسبة 3.7% خلال العام الماضي مقارنة ببيانات 2020، على الرغم من الأزمات التي أوجدتها جائحة كورونا وانعكست على جميع الأنشطة الاقتصادية عالميا.

مادة اعلانية

ووفق النشرة السنوية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فقد بلغ تقدير قوة العمل في السوق المصري نحو 29.358 مليون شخص خلال عام 2021، وفيما بلغت قوة العمل للذكور نحو 24.296 مليون فرد، بلغت قوة العمل للإناث 5.062 مليون سيدة.

وبلغ معدل البطالة بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 إلى 29 عاما نحو 15% من إجمالي قوة العمل فى نفس الفئة العمرية، وهو نفس المعدل في عام 2020.

وبينما بلغت قوة العمل في المدن والحضر نحو 13.109 مليون شخص، فقد بلغت قوة العمل في الريف نحو 16.249 مليون شخص.

وبلغ تقدير المشتغلين 27.188 مليون مشتغل عام 2021، مقابل 26.199 مليون مشتغل عام 2020، بنسبة زيادة بلغت نحو 3.7% عن عام 2020.

وبحسب البيانات، بلغ تقدير المشتغلين في الحضر 11.644 مليون مشتغل، مقابل نحو 15.544 مليون مشتغل في الريف.

وبلغ معدل البطالة في الحضر نحو 11.2%، مقابل نحو 4.3% في الريف.

وسجل معدل البطالة بين الذكور في المدن والحضر مستوى 8.7%، فيما سجل بين الذكور في الريف نحو 3.2%.

وبلغ معدل البطالة بين الإناث في المدن والحضر نحو 21%، مقابل نحو 10.7% بين الإناث في الريف.