باسم "لذيذ وانتهى".. ماكدونالدز تتخفى في حلة جديدة بروسيا

قد تبدو شبيهة بوجبات "ماكدونالدز" من حيث الشكل والرائحة، لكنها الآن تدعى Vkusno & tochka.

بزغ فجر حقبة جديدة للوجبات السريعة في روسيا اليوم الأحد، حيث فتحت مطاعم ماكدونالدز أبوابها في موسكو تحت ملكية روسية جديدة وباسم جديد، والذي يُترجم إلى "لذيذ وهذا كل شيء".

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يعد تغيير العلامة التجارية، بعد ثلاثة عقود من افتتاح عملاق البرجر الأميركي أول مطعم له في موسكو، علامة صارخة أخرى على "نظام عالمي جديد". ويمكن أن تمثل السلسلة التي تم تجديدها، والتي باعتها ماكدونالدز عندما غادرت البلاد بسبب الصراع في أوكرانيا، اختبارًا لمدى نجاح الاقتصاد الروسي في أن يصبح أكثر اكتفاءً ذاتيًا وأن يتحمل العقوبات الغربية، وفق ما ذكرته وكالة "رويترز".

"الاسم يتغير، والحب يبقى"

اليوم الأحد، اصطف عشرات الأشخاص خارج مطعم ماكدونالدز الرئيسي وسط موسكو. وقد حمل شعارًا جديدًا وعبارة: "الاسم يتغير، والحب يبقى"!

كانت قائمة الانتظار أصغر بكثير من آلاف الأشخاص الذين احتشدوا عند افتتاح مطعم ماكدونالدز الأصلي هناك في العام 1990 خلال الحقبة السوفييتية. وكانت قائمة طعام Vkusno & tochka أصغر ولم تقدم بيج ماك وبعض أنواع البرغر الأخرى.

لكن الأسعار جاءت أقل، فسعر برغر الجبن المزدوج 129 روبل (2.31 دولار) مقارنة بحوالي 160 روبل في ماكدونالدز، وبرغر السمك مقابل 169 روبل، مقارنة بحوالي 190 روبل في السابق.

قال ألكسندر ميركولوف، مدير الجودة في الشركة الجديدة، لوكالة "رويترز"، إن تركيبة البرغر لم تتغير ولم تتغير معدات ماكدونالدز.

ولم ير سيرجي، وهو زبون يبلغ من العمر 15 عامًا، فرقًا يذكر. وقال وهو منهمك في أكل برغر الدجاج: "لقد ظل المذاق على حاله.. الكولا مختلفة، لكن في الحقيقة لا يوجد تغيير في البرغر".

عودة كاملة بنهاية الصيف

يعد المطعم الرئيسي في موسكو من بين 15 منفذًا تم تغيير علامتها التجارية، وسيتم افتتاحها مبدئيًا في العاصمة وحولها اليوم الأحد.

وقال أوليج بارويف، الرئيس التنفيذي لشركة Vkusno & tochka، إن الشركة تخطط لإعادة فتح 200 مطعم في روسيا بحلول نهاية يونيو وجميع المنافذ الـ850 التي كانت تحمل علامة ماكدونالدز في السابق، بحلول نهاية الصيف.

وقال بارويف، الذي تم تعيينه كرئيس تنفيذي لماكدونالدز في روسيا، قبل أسابيع فقط من إرسال موسكو عشرات الآلاف من القوات إلى أوكرانيا في فبراير، إن "السلسلة ستحتفظ بتصميمها الداخلي القديم، لكنها ستحذف أي إشارات إلى اسمها السابق".

وقال باروف في مؤتمر صحافي: "هدفنا ألا يلاحظ ضيوفنا اختلافًا في الجودة أو الأجواء". وقال إن السلسلة ستحتفظ "بأسعار معقولة" لكنه لم يستبعد ارتفاعات طفيفة في المدى القريب.

أغلقت ماكدونالدز مطاعمها في روسيا في 14 مارس، وقالت في منتصف مايو إنها قررت مغادرة السوق نهائياً.

وقالت روزانا مديرة فرع موسكو: "لم نعمل لمدة ثلاثة أشهر.. الجميع مسرور جدا".

وقال ألكسندر جوفور، المالك الجديد للسلسلة، إنه سيتم استثمار ما يصل إلى 7 مليارات روبل (125.56 مليون دولار) هذا العام في الشركة التي توظف 51 ألف شخص.

وأضاف: "طلبت مني الشركة، أولاً وقبل كل شيء، الاحتفاظ بعدد الموظفين، لتوفير فرص العمل. وهذا ما سأفعله".

وقال إن الشركة كانت تبحث عن موردين جدد للمشروبات الغازية بعد أن قالت Coca Cola إنها ستعلق أعمالها في روسيا.

وبعد لحظات من انتهاء المؤتمر الصحافي، وقف رجل أمام الكاميرات حاملاً لافتة كتب عليها "أعيدوا بيج ماك". وتمت مرافقته بسرعة من قبل موظفي المطعم!