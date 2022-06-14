.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

أثرياء العالم يخسرون 1.4 تريليون دولار في 2022

  • الخط
أغنى 3 بالعالم، ماسك وبيزوس والفرنسي أرنولت
ماسك وبيزوس والفرنسي أرنولت
ثروات

أثرياء العالم يخسرون 1.4 تريليون دولار في 2022

بعد تحقيقهم مكاسب صاروخية أثناء وباء كورونا.. هذه المكاسب تتلاشى

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

خسر أغنى 500 شخص في العالم ما مجموعه 1.4 تريليون دولار هذا العام، بما في ذلك 206 مليار دولار خسائر يوم الاثنين وحده، وفقًا لمؤشر بلومبرغ للمليارديرات، حيث تنهار أسواق المال العالمية تحت وطأة ارتفاع أسعار الفائدة وتفاقم المخاوف من التضخم.

وتشكل هذه الخسائر تناقضا صارخا مع الأداء خلال العام الماضي، عندما أدى ارتفاع الأسواق إلى زيادة عدد سكان العالم من الأفراد ذوي الثروات المرتفعة بنحو 8%، بما في ذلك 13% في أميركا، وفقًا لتقرير Capgemini World Wealth الذي صدر يوم الثلاثاء.

وتظهر البيانات أن مراتب الأثرياء في آسيا والمحيط الهادئ زادت بنسبة 4.2%، فقط، متخلفة عن أوروبا وتراجعت أكثر عن أميركا بعد أن هيمنت على نمو أعداد الأثرياء على مدار العقد الماضي.

إيلون ماسك وموظفو "تويتر" الغاضبون وجهاً لوجه.. لأول مرة شركات تويتر إيلون ماسك وموظفو "تويتر" الغاضبون وجهاً لوجه.. لأول مرة

كان القمع الصيني لشركات التكنولوجيا وأداء سوق العقارات المتواضع هو السبب جزئيًا، لكنه يعكس أيضًا المكاسب القوية في أسواق الأسهم الأميركية، مما ساعد على تضخيم كل شيء من العملات المشفرة إلى قيمة العقارات. هذا ينعكس بسرعة الآن مع تصاعد التضخم، مما أثار مخاوف بشأن مدى حدة بنك الاحتياطي الفيدرالي في رفع أسعار الفائدة.

ومع ذلك، كشف تقرير Capgemini مدى فائدة جائحة كورونا، واستفادة النخبة الاقتصادية من التسهيلات الحكومية وأين يقيمون في الغالب.

لا تزال الولايات المتحدة واليابان والصين وألمانيا من بين الدول التي يعيش فيها معظم أثرياء العالم، حيث أظهر التقرير أن هذه الدول موطن لنحو 64% من أصحاب الثروات على مستوى العالم.

والأكثر من ذلك، حتى بين الأفراد أصحاب الثروات الكبيرة في العالم، فإن الأثرياء جدًا هم من حققوا أكبر قدر من الفوائد. شهد الأشخاص الذين لديهم أصول قابلة للاستثمار بقيمة 30 مليون دولار أو أكثر توسع ثروتهم بنسبة 9.6%، مقارنة بعام 2020 ، وهي أسرع وتيرة بين المجموعات التي درسها التقرير، فيما أولئك الذين لديهم مليون دولار إلى 5 ملايين دولار - يُعرفون بأنهم "أصحاب الملايين المجاورين" - حققوا نموا أبطأ للثروة بنسبة 7.8%.

وبالطبع، فإن هذا الصعود السريع أصبح الآن تحت السيطرة حيث تنهار عملات بيتكوين وإيثر وبقية العملات المشفرة، وتجد الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا أن زيادة تكلفة التمويل الجديدة وسط توجه البنوك المركزية لرفع أسعار الفائدة على وشك أن تصبح أكثر تكلفة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
العربية 360 | هل تنجح إسرائيل في وقف إرسال المزيد من طائرات الشحن الإيرانية إلى سوريا العربية 360 | هل تنجح إسرائيل في وقف إرسال المزيد من طائرات الشحن الإيرانية إلى سوريا
اكتشف المزيد