أول شركة ناشئة للسيارات الكهربائية تتقدم بطلب إفلاس.. مؤسساها هربا مبكراً

قدمت شركة Electric Last Mile Solutions طلباً للإفلاس وفقاً للفصل السابع في ولاية ديلاوير الأميركية، مما يجعلها أول الشركات الناشئة في مجال السيارات الكهربائية التي اندمجت مع شركة استحواذ ذات غرض خاص SPAC، تتوقف عن العمل وسط الركود الأخير في السوق.

وأدرجت الشركة التي تقدمت بطلب حماية إلى المحكمة يوم الثلاثاء، أصولاً والتزامات تصل قيمتها إلى 100 مليون دولار لكل منها.

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ويسمح الفصل السابع من حالات الإفلاس للشركات بوضع خطة لتصفية الأصول وسداد الدائنين.

يأتي ذلك، فيما تم طرح شركة Electric Last Mile للاكتتاب العام منذ حوالي عام، واختارت الإفلاس بعدما أظهرت المراجعة الأخيرة للشركة، أنه الخيار الأفضل للمساهمين والدائنين، وفقاً لبيان الشركة الذي نشرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

وخطط مؤسسا الشركة جيمس تايلور وجيسون لو، لاستيراد شاحنات توصيل كهربائية من الصين وتجميعها في مصنع سابق لتصنيع سيارة هامر - العلامة التجارية التابعة لشركة جنرال موتورز في ولاية إنديانا.

واستقال المؤسسان في أوائل فبراير بعد أن اتهمتهما شركة Electric Last Mile بإجراء عمليات شراء مشينة للأسهم قبل إعلان الشركة عن اندماج شركة الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة في ديسمبر 2020.