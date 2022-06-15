صندوق الثروة العماني يدرس طرح وحدتين تابعتين لـ "OQ" في البورصة

تدرس عُمان طرحاً عاماً أولياً لوحدتين من شركة الطاقة الحكومية أوكيو OQ SAOC وشركة تصنيع حيث تسعى السلطنة لمواكبة طفرة الاكتتاب العام في السعودية والإمارات.

وتأتي مبيعات الأسهم في إطار خطة الهيئة العمانية للاستثمار للخروج من أصول مملوكة للدولة في محاولة لتعزيز خزائن البلاد وتوسيع البورصة، وفقا لبيانها على تويتر.

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كما تخطط لتخارج كامل وجزئي من عدد من فنادق ومنتجعات عمران ومشروعي أسياد.

تأتي الاكتتابات العمانية المحتملة في وقت يتمتع فيه الشرق الأوسط بازدهار غير مسبوق في عمليات الإدراج مدعوماً بارتفاع أسعار النفط وتدفقات الأسهم واندفاع الحكومات الإقليمية لإدراج الأصول المملوكة للدولة.

وجمعت الاكتتابات العامة الأولية في المنطقة 13.4 مليار دولار في الأشهر الخمسة الأولى من العام، متجاوزة بالفعل المبلغ الذي تم جمعه في أي نصف أول آخر، بحسب البيانات التي جمعتها بلومبرغ، واطلعت عليها "العربية.نت".

لم يكن لدى عُمان أي طرح عام أولي كبير منذ عام 2010 عندما جمعت شركة الاتصالات النورس، المعروفة الآن باسم أوريدو Ooredoo عُمان، 475 مليون دولار.

إسهامًا من #جهاز_الاستثمار_العماني في تنفيذ أولويات رؤية عمان 2040 الرامية إلى تحقيق التنويع الاقتصادي، وتقليل الاعتماد على النفط، ومواكبةً للتوجه الحكومي نحو تمكين القطاع الخاص من قيادة الاقتصاد العماني؛ أعلنا اليوم عن مرحلة أولية للتخارج من ستة استثمارات وطنية في قطاعات متنوعة pic.twitter.com/ZXrSICWFmX — Oman Investment Authority جهاز الاستثمار العماني (@Oman_OIA) June 15, 2022

وفي مارس الماضي، قال الرئيس التنفيذي لبورصة مسقط هيثم السالمي إن عمان تخطط لإدراج 35 شركة مملوكة للدولة على مدى السنوات الخمس المقبلة، مع احتمال إدراج شركة أو شركتين نفطيتين هذا العام.