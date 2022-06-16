سعر الذهب في مصر يتجه للارتفاع.. هل هذا الوقت مناسب للشراء؟

عقب قرار البنك المركزي الأميركي، بدأت أسعار الذهب تتحرك في مصر، وسجلت زيادات متفاوتة خلال الساعات الماضية.

وبلغ سعر الغرام عيار 18 نحو 860 جنيها، فيما سجل الغرام عيار 21 وهو الأكثر تداولاً في السوق المصري نحو 1003 جنيهات.

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كما ارتفع سعر الغرام عيار 24 إلى نحو 1146 جنيها، وسجل سعر الذهب نحو 8024 جنيها، كما بلغ سعر أونصة الذهب نحو 1831 دولارا.

ويرى محللون أن هذا التوقيت يعد الأنسب لشراء الذهب، خاصة أن التوقعات تشير إلى أن تحرك أسعاره لأعلى بعد قرار زيادة الفائدة الأميركية سيدفع الأسعار إلى الارتفاع عالمياً لتصل أونصة الذهب إلى مستوى 1895 دولارا، وأن مستوى المقاومة المرتقب سيكون عند مستوى 1865 دولارا.

في السوق العالمي، تأثر المعدن النفيس بقرار تحريك الفائدة الأميركية، حيث تراجع في المعاملات الفورية بنسبة 0.1% إلى مستوى 1831.63 دولار للأونصة، في حين زادت العقود الأميركية الآجلة للذهب بنسبة 0.8% إلى 1833.40 دولار للأونصة.

وأمس، أعلن البنك المركزي الأميركي أكبر زيادة في أسعار الفائدة منذ حوالي 30 عاما، مع رفعه معدل الاقتراض المرجعي بمقدار 0.75 نقطة مئوية الأربعاء بهدف مواجهة ارتفاع التضخم.

ومع هذه الزيادة الثالثة على التوالي، أصبحت معدلات الفائدة الآن في نطاق يتراوح ما بين 1.5 و1.75%.

وأكدت اللجنة المكلّفة بالسياسة المالية في المصرف أن الاحتياطي الفيدرالي ما زال "ملتزما بشدة إعادة التضخم إلى هدفه البالغ 2%"، مع توقّعها مواصلة رفع سعر الفائدة الرئيسي.