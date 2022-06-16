كيف أثر لقاح "كورونا" على إيرادات أكبر اللاعبين في صناعة الدواء عالمياً؟
"فايزر" تتصدر مرة أخرى الترتيب السنوي الأخير لأفضل 50 شركة في مبيعات الأدوية
تصدرت شركة فايزر Pfizer مرة أخرى، الترتيب السنوي الأخير لأفضل 50 شركة في مبيعات الأدوية التي تستلزم وصفة طبية.
وحققت "فايزر" إيرادات من مبيعات الأدوية الطبية بلغت 72 مليار دولار في عام 2021، تم توليد أكثر من نصفها من خلال لقاح كورونا، إلا أن هذه الإيرادات لم تأت من فراغ، إذ تصدرت الشركة أيضاً القائمة من حيث حجم الإنفاق على البحث والتطوير بنحو 14 مليار دولار.
وتصدرت الشركة التصنيف بين عامي 2015 و2019، لكن الشركة السويسرية Roche تجاوزتها في عام 2020 بسبب تواجدها الكبير في تحليلات اختبار "كوفيد".
ومع ذلك، لم تبيع شركة AbbVie الأميركية، المنتجات ذات الصلة بفيروس كورونا، وهي الأسرع صعوداً في المراكز الـ10 الأولى في مؤشر مبيعات الأدوية التي تتطلب وصفة طبية، فضلاً عن القيمة السوقية.
يأتي ذلك، بعد أن كان عقار "هوميرا" المكون من الأجسام المضادة أحادية النسيلة، والذي يستخدم لعلاج حالات مثل التهاب المفاصل ومرض كرون والصدفية، هو العقار الأعلى ربحاً لعام 2021، بعد استبعاد اللقاحات.
ووفقاً للترتيب الأخير للشركات، يمكن لشركة Pfizer أن تتفوق على مبيعات Humira في عام 2022، مع علاجها ضد "كوفيد" المعروف باسم Paxlovid.
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