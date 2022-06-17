"أكسيوم سبيس" للعربية: أول بعثة أرسلتها الشركة إلى الفضاء كانت مكونة من 4 مدنيين

قال الرئيس التنفيذي للإيرادات في أكسيوم سبيس، تيجبول بهاتيا، إن أول بعثة تم إرسالها من قِبل الشركة في أبريل، إلى محطة الفضاء الدولية، كانت مكونة بالكامل من 4 مدنيين مُدَربين من دول مختلفة.

وأوضح بهاتيا في مقابلة مع "العربية" أن المدة التي كان مخطط لها للبعثة كانت 10 أيام، إلا أنهم بقوا 17 يوماً بسبب ظروف الطقس خلال وقت العودة، مؤكداً أن المهمة كانت ناجحة جداً على الأصعدة كافة.

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وأضاف: "نحن شركة خاصة نعمل مع محطة الفضاء الدولية والدول والوكالات المختلفة التي تديرها والهدف الرئيسي من تلك المهمة هي نقل طاقم مدني إلى محطة الفضاء الدولية للعيش والعمل مع رواد الفضاء المحترفين المتواجدين هناك".

وعن اعتبار أن المدينيين الذين يسافرون إلى الفضاء، سياح، قال بهاتيا: "ما كنت لأستخدم كلمة سياح بل مستكشفين، حيث ما زلنا في الأيام المبكرة لاستكشاف الفضاء من قبل الجهات الخاصة".

وتابع أن المسافرين دفعوا مبالغ مقابل الرحلة وهم عملاء لشركة "إكسيوم"، إلا أن كل واحد منهم خاض تدريباً مكثفاً جداً يوازي عمل سنوات في وكالة الفضاء الأميركية NASA في هيوستن، ونفس التدريبات التي يخوضها رواد الفضاء الذاهبين إلى محطة الفضاء الدولية.

وقال بهاتيا: "لا يستطيع أي سائح أن يسافر إلى المحطة، حتى وإن كانت لديهم المقدرة واشتروا التذاكر فيجب أن يخضعوا للتدريب ويتم انتقاؤهم مثل رواد فضاء ناسا من أجل التمكن من السفر إلى محطة الفضاء".

وأشار إلى أن أحد الأفراد الأربعة هو رائد فضاء سابق، سبق أن زار المحطة عدة مرات وكان هو القائد وهو موظف لدى "إكسيوم".

ولم يعلق بهاتيا على المبلغ، إلا أنه قال إنه كان مرتفعاً، كون الفضاء مكلفا.

وبين أن السبب الآخر الذي يدفعه لعدم استخدام كلمة سياحة، هو أنهم لم يكونوا أشخاصاً عاديين، قائلا: "نعمل مع الدول ونرسل رواد فضاء محترفين وكل المهام التي أعلنا عنها كانت بالتعاون مع دول سترسل رواد فضاء في بعثات مختلفة تتراوح بين 10 أيام إلى 180 يوماً إلى المحطة ويتدربون معنا حالهم حال زملائهم رواد الفضاء الآخرين".

وأضاف: "نعمل أيضاً مع المؤسسات التي تقوم بمهام مختلفة تشمل الأبحاث والأغراض العلمية وهذا سبب آخر يدفعني لعدم استخدام كلمة سياح، أما من ناحية السعر فهذا يعتمد على المهمة والعميل".

وكشف بهاتيا أن المهمة القادمة للشركة، ستكون في مطلع عام 2023 وستصاحب طاقماً من 4 أشخاص تليها مهمتان، مؤكدا أنه سيكون لدى الشركة المزيد من الأشخاص العاديين والمزيد من رواد الفضاء الوطنيين من العملاء الدوليين.

وذكر أن الدول التي تم الإعلان عنها هي إيطاليا والمجر والإمارات، فيما سيتم الإعلان عن المزيد من الدول خلال الأسابيع القليلة القادمة.