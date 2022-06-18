من "ترمب" إلى "غيتس".. هؤلاء أشهر من أطلقوا النار على "بيتكوين"

يستمتع المتشككون في سوق التشفير بهذه اللحظة. ففي يونيو من العام الماضي، قال الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب إنه يرى أن عملة بيتكوين المشفرة "عملية احتيال" تؤثر على قيمة الدولار الأميركي.

أيضاً، فإن الملياردير الأميركي الذي يحتل الترتيب الرابع بين أكبر أثرياء العالم بيل غيتس، وهو مؤسس شركة "مايكروسوفت" قال إن "العملات الرقمية ظهرت نتيجة لنظرية الخداع الكبرى.. ومن الواضح أن الصور الرقمية باهظة الثمن للقرود ستحسن العالم بشكل كبير، ولكني لن أستثمر بها سواء بالشراء أو البيع على المكشوف خلال الفترة الحالية أو المقبلة".

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أما الملياردير الأميركي ورئيس شركة بيركشير هاثاواي، وارن بافيت، فقد كشف أن العملات المشفرة "ليست منتجا في الأصل ولا تنتج أي شيء ملموس"، وشدد على رفضه التام لشراء بيتكوين أو أي عملة مشفرة أخرى. وعلى الرغم من أن "وارن بافيت" من المستثمرين المعروف عنهم المخاطرة واستثمار الأزمات، فإنه هذه المرة يرفض مخاطر سوق "الكريبتو"، ويعتبر الاستثمار به مخاطرة غير محسوبة.

ولا يحتاج المرء إلى النظر بعيدًا في هذا السوق الهابط ليجد أحد المشككين في العملات المشفرة يتمتم، أو يغرد بوقاحة، "لقد أخبرتك بذلك." ومن المحتمل أن يتبعه رد مزعج بنفس القدر من الجانب الآخر من الانقسام، بالنظر إلى القبلية التي تميل إلى مرافقة بعض مجتمعات الإنترنت التي تركز على الأصول الرقمية.

وهذا الأسبوع، خسرت عملة البيتكوين أكثر من 30% من قيمتها - وهي عملية بيع يمكن أن تجعل حتى أكثر المؤمنين ثباتًا بالعملات المشفرة - قد اهتز النظام البيئي بأكمله. والشركات الناشئة الصاخبة تقوم بتسريح الموظفين وتعلق التداول. في حالة مقرض العملات المشفرة "سيلسيوس" الذي علق جميع عمليات السحب هذا الأسبوع، وجد بعض المستخدمين مدخراتهم عالقة في مأزق غامض.

وسيقول المؤمنون بالعملات المشفرة أن هذه مجرد حياة في الغرب المتوحش للتمويل. من المؤكد أن المستويات المنخفضة أقل مما كانت عليه في الاستثمار التقليدي، لكن الارتفاعات أعلى.

وبالطبع، ليس التشفير هو الأصل الوحيد الذي يمر بأسبوع سيئ. تتأثر جميع الأسهم تقريبًا من خلال تشديد السياسة النقدية، مما دفع المستثمرين بعيدًا عن المراهنة على الأصول ذات المخاطر العالية مثل أسهم التكنولوجيا وعملة البيتكوين. لكن العملات المشفرة لديها مشاكل فريدة.

إنه سوق شاب ظهر في عام 2009، لكنه حتى الآن غير منظم تمامًا تقريبًا، ويتم دعمه من قبل جحافل من المشاهير والمستثمرين عديمي الخبرة الذين لا يعرفون الفرق بين أسواق الأسهم وتقنيات الـ "بلوك تشين".

وهذا هو السبب في أن أشخاصًا مثل بيل غيتس ووارن بافيت وجيمي ديمون والمدعي العام في نيويورك ليتيتيا جيمس وعدد صغير ولكن متزايد من قادة التكنولوجيا أصبحوا أكثر صراحة في تحذير الجمهور والمشرعين من مخاطر الاستثمار في العملات المشفرة.

ولكن في ظل هذه الصناعة التي حصلت بالفعل على موطئ قدم في واشنطن، فقد تم ضخ ملايين الدولارات في جهود الضغط في العام الماضي. في غضون ذلك، كان المشرعون والمنظمون بطيئين للغاية في استيعابهم.