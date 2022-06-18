وجبة طعام بقيمة 12 مليون دولار.. هذه قصتها

قدَّم شخص مجهول عرضاً سخياً وغير مسبوق من أجل تناول وجبة طعام واحدة مع رجل الأعمال الملياردير وارن بافيت لصالح مؤسسة خيرية تساعد الفقراء والمشردين والأشخاص الذين يكافحون تعاطي المخدرات، حيث عرض أكثر من 12.3 مليون دولار أميركي في مزاد خاص عبر الإنترنت.

ونشرت تقارير إخبارية غربية اطلعت عليها "العربية.نت" تفاصيل المزاد الذي انتهى مساء الجمعة على الإنترنت، مشيرة إلى أن الشخص الذي فاز بهذا المزاد وقدم هذا العرض السخي لا يزال غير معروف.

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وبلغ العرض النهائي الذي قدمه الشخص الذي شارك في المزاد 12 مليونا و345 ألفاً و678 دولارا أميركيا، وهذا الرقم يتجاوز بكثير الرقم القياسي السابق البالغ 4.57 مليون دولار الذي دفعه رجل الأعمال جاستن صن في مزاد مماثل تم تنظيمه في العام 2019.

وتم تنظيم هذا المزاد لصالح مؤسسة تُدعى (Glide)، وهي منظمة غير ربحية في منطقة "تندرلوين" بمدينة "سان فرانسيسكو" الأميركية تقدم وجبات ومأوى واختبارات فيروس نقص المناعة البشرية والتهاب الكبد والتدريب على العمل وبرامج الأطفال.

وفي وقت سابق ساعد بافيت البالغ من العمر 91 عاماً مؤسسة (Glide) في جمع أكثر من 34.1 مليون دولار من خلال بيع 20 وجبة غداء بالمزاد، كما تعهد بالتخلي عن كل ثروته تقريباً.

وبدأت هذه المزادات في عام 2000، إلا أنه لم يتم تنظيم أي مزادات في عامي 2020 و2021 بسبب وباء كورونا.

ويمكن للفائز هذا العام أن يستوعب ما يصل إلى 7 ضيوف لتناول العشاء مع بافيت في مطعم "سميث آند وولينسكي ستيك هاوس" في مانهاتن بمدينة نيويورك الأميركية.

وسيتحدث بافيت عن أي شيء تقريباً مع ضيوفه على هذا العشاء، ولكن ليس عن المكان الذي قد يستثمر فيه مستقبلاً.

وكان بافيت قد أصبح من الداعمين لمنظمة (Glide) بعد أن قدمته زوجته الأولى سوزان إلى هذه المؤسسة الخيرية، حيث كانت تتطوع فيها، وتوفيت سوزان بافيت عام 2004.

ولا يزال بافيت يمتلك ما يقرب من 16% من تكتل أوماها، نبراسكا، على الرغم من تبرعه بأكثر من نصف أسهمه منذ عام 2006، بما في ذلك 4 مليارات دولار خلال الأيام القليلة الماضية.

وتبلغ ثروة وارن بافيت 92.8 مليار دولار، كما هي بعد ظهر الجمعة، وهو ما يعني أنه ثامن أغنى شخص في العالم، وفقاً لمجلة "فوربس" الأميركية.