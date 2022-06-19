.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

بيتكوين تشهد ثالث انهيار تاريخي.. التراجع فاق 70%

  • الخط
خاص

بيتكوين تشهد ثالث انهيار تاريخي.. التراجع فاق 70%

خبير عملات رقمية: عودة بيتكوين للارتفاع ستكون بعد فترة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

قال خبير العملات الرقمية عبدالله مشاط، إن سوق العملات المشفرة تعاني من ضغط كبير بعد قرار الفيدرالي رفع أسعار الفائدة 75 نقطة.

وأضاف في مقابلة مع "العربية"، أن العملات المشفرة بلا شك من الأصول عالية المخاطر ودائما يميل المستثمرون إلى سحب أصول والسيولة منها وقت الأزمات.

وأشار إلى أن بيتكوين منذ أزمة كورونا شهدت ارتفاعا من 3 آلاف دولار حتى 69 ألف دولار، والآن تتداول ما دون 20 ألف دولار.

بيتكوين تعمق خسائر العملات المشفرة وتتجه قرب 18 ألف دولار أسواق المال بيتكوين بيتكوين تعمق خسائر العملات المشفرة وتتجه قرب 18 ألف دولار

وذكر مشاط أن سعر بيتكوين انخفض بنسبة 70% منذ بداية العام، وهذا يمكن اعتباره انهيارا وليس تصحيحا لأنه يتجاوز 50%.

وتابع: "في أعراف الاستثمار أن أي هبوط من قمة يتجاوز 50% يعتبر انهيارا، وهذا يعتبر ثالث انهيار في تاريخ بيتكوين".

وكشف مشاط أن عودة بيتكوين للارتفاع ومواصلة زيادة الأسعار تكون بعد فترة، وذلك حتى تصل للقمة السابقة.

وأوضح مشاط أنه منذ بداية أزمة كورونا كان هناك اهتمام مؤسساتي من غولدمان ساكس وجي بي مورغان، والتي تحاول توفر وسيلة تداول لدى عملائها.

وبين أن هناك مضاربة حقيقية في أسواق العملات المشفرة، ولا ينظمه أي تشريع حكومي والمراقبة فيه تعتبر معدومة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
ميليشيات الحوثي تطبق التجربة الإيرانية لمواجهة سخط اليمنيين ميليشيات الحوثي تطبق التجربة الإيرانية لمواجهة سخط اليمنيين
اكتشف المزيد