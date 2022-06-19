بيتكوين تشهد ثالث انهيار تاريخي.. التراجع فاق 70%

قال خبير العملات الرقمية عبدالله مشاط، إن سوق العملات المشفرة تعاني من ضغط كبير بعد قرار الفيدرالي رفع أسعار الفائدة 75 نقطة.

وأضاف في مقابلة مع "العربية"، أن العملات المشفرة بلا شك من الأصول عالية المخاطر ودائما يميل المستثمرون إلى سحب أصول والسيولة منها وقت الأزمات.

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وأشار إلى أن بيتكوين منذ أزمة كورونا شهدت ارتفاعا من 3 آلاف دولار حتى 69 ألف دولار، والآن تتداول ما دون 20 ألف دولار.

وذكر مشاط أن سعر بيتكوين انخفض بنسبة 70% منذ بداية العام، وهذا يمكن اعتباره انهيارا وليس تصحيحا لأنه يتجاوز 50%.

وتابع: "في أعراف الاستثمار أن أي هبوط من قمة يتجاوز 50% يعتبر انهيارا، وهذا يعتبر ثالث انهيار في تاريخ بيتكوين".

وكشف مشاط أن عودة بيتكوين للارتفاع ومواصلة زيادة الأسعار تكون بعد فترة، وذلك حتى تصل للقمة السابقة.

وأوضح مشاط أنه منذ بداية أزمة كورونا كان هناك اهتمام مؤسساتي من غولدمان ساكس وجي بي مورغان، والتي تحاول توفر وسيلة تداول لدى عملائها.

وبين أن هناك مضاربة حقيقية في أسواق العملات المشفرة، ولا ينظمه أي تشريع حكومي والمراقبة فيه تعتبر معدومة.