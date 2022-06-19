ملياردير عربي يحيي ليلة موسيقية كلاعب "دي جيه".. ثروته 4.6 مليار دولار

جمع الملياردير المصري نجيب ساويرس ثروة تقدر بنحو 4.6 مليار دولار عبر رهاناته الجريئة على شركات الاتصالات في أواخر التسعينات، واستثمار حصيلة تخارجاته الناجحة في شركات تعدين الذهب، إلا أن الجانب الآخر من شغفه قد يكون بعيداً عن هذا العالم قليلاً، إذ سيحيي بنفسه حفلة في القاهرة، سيكون خلالها هو لاعب الموسيقى على جهاز "دي جيه" DJ.

وسيظهر رجل الأعمال المصري البالغ من العمر 68 عاماً لأول مرة كمنسق أغانٍ ويلعب دور الـ DJ في ليلة تمت تسميتها "Bibo's Music Night" والتي سيستضيفها أحد المطاعم في القاهرة، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

مادة اعلانية

وكتب المطعم في حسابه على إنستغرام: "استعد لقضاء ليلة لا مثيل لها!"، في إعلان الحفل الذي يحييه ساويرس، وأظهر المنشور صورة مظللة لساويرس في ملابس رياضية وياقة مفتوحة.

ولا يعد سلوك ساويرس غريباً على مجتمع الأثرياء، إذ يتزلج مؤسس فيسبوك، مارك زوكربيرغ، على الماء يومياً، بينما اعتاد جاك ما تقليد نجوم موسيقى الروك أمام الآلاف من موظفي شركة علي بابا.

ودائماً ما كان ساويرس من أكثر رجال الأعمال المصريين جرأة، إذ يشتهر الملياردير، الذي أسس حزب المصريين الأحرار السياسي الليبرالي، ببث آراء صريحة ومباشرة. في وقت سابق من هذا الأسبوع، سخر من حذر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في التفاوض مع فلاديمير بوتين.

نجح نجيب في بناء شركة أوراسكوم تليكوم لتصبح واحدة من أكبر الشبكات في الأسواق الناشئة، والتوسع في العراق وبنغلاديش وكوريا الشمالية. كما أصبح لاعباً رئيسياً في أوروبا بعد صفقة شراء بقيمة 15 مليار دولار لشركة وايند الإيطالية في عام 2005.

كما قام بدمج مصالح الاتصالات الخاصة به مع شركة VimpelCom الروسية بعد 6 سنوات، وبعد فترة وجيزة من بيع حصته مقابل 4.1 مليار دولار تقريباً، استثمر الكثير من هذه العائدات في الذهب. وتعد مجموعته القابضة لامانشا هي أكبر مستثمر في شركات تعدين الذهب إينديفور، وإيفليوشن.