الرئيس التنفيذي للعربية للتعهدات: نبحث فرص استحواذ داخل وخارج السعودية

قال الرئيس التنفيذي للشركة العربية للتعهدات، محمد الخريجي، إن عقد الشركة الموقع، اليوم الاثنين، مع ‌شركة إيلي فچن المالكة للحقوق الإعلانية الكاملة لمركز دبي المالي العالمي وأمس اتفاقية إعلانات بطولة كأس العالم 2022 بـ4 دول تشمل السعودية ومصر والبحرين والكويت، هي عقود فيها تمثيل إعلاني لشركتين واحدة في قطر والأخرى في الإمارات، بهدف توسيع شبكتنا الدولية وتقديم خدماتنا لعملائنا المحليين والدوليين لتحقيق تواجد أكبر في المنطقة.

وأضاف محمد الخريجي في مقابلة مع "العربية"، أن الآثار المالية للعقدين لن تكون إيجابية جداً، لكن تؤثر بشكل أكبر على الشركة في تحقيق وضع أفضل للعملاء خلال السنة الحالية والسنوات القادمة.

مادة اعلانية

وأوضح أن العربية للتعهدات الفنية، في السابق توسعت في السعودية، عبر تشغيل اللوحات الإعلانية وتطويرها وامتلاكها، وبداية العام الحالي توسعت في مصر أول شراكة إقليمية خارج السعودية، وذلك مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لتأسيس شركة مساهمة مصرية بنسبة 50% لكل منهما تقوم بدور تشغيلي وبيع إعلانات وتملك أصولا.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة العربية للتعهدات الفنية، إن التمثيل الإعلاني وبيع إعلانات في العقود الموقعة اليوم هي مرحلة أولية للشركة وباب للتوسع في استحواذات على شركات جديدة، ولدينا أحقية في تملك حصص أغلبية في شركة إيلي فچن قبل نهاية العام، وهو ما يعطي فرصة للقيام بكامل دور الشركة والاستفادة من خبراتها.

وأضاف أننا نبحث فرص استحواذ في المنطقة وداخل السعودية وتمويلها سيكون عن طريق الشركة والبنوك.

وأوضح أن الشركة المؤسسة في مصر بدأت عملها الآن وستتضح الأرقام نهاية السنة ونأمل أن تكون إيراداتها تمثل نحو 5% من إجمالي إيرادات الشركة، وأن تكون نسبة 20% من الإيرادات من العمليات الخارجية في المستقبل القريب، لافتاً إلى السعي لإمكانية تقديم خدمات في المنطقة بشكل كامل.

وأشار محمد الخريجي، إلى أن نهاية العام الماضي شهدت تحقيق أرقام قريبة من 2019، واليوم تسير الخطط والتوقعات وفقا للمعلن عنه وقت الطرح نسير في نفس المسار، وشهدنا تحقيق أرقام إيجابية في الربع الأول من 2022.

وأوضح أن سوق الإعانات الخارجية يستقبل عملاء جددا، ولدينا استراتيجية للتحول الرقمي بدأت تعطي ثمارها ويوجد نمو وطلب كبير على هذه الوسائط.

أبرمت الشركة العربية للتعهدات الفنية اتفاقية مع ‌شركة إيلي فچن والتي تملك الحقوق الإعلانية الكاملة لمركز دبي المالي العالمي، اتفاقية تصبح بموجبها الوكيل الحصري لخدمات الدعاية والإعلان في مركز دبي المالي العالمي.

وتبدأ مدة هذه الاتفاقية في الأول من يونيو ولمدة 7 سنوات.

ومن المقرر أن تقوم إيلي فچن بالتوسع بأعمالها الخاصة بتطوير شاشات رقمية في أسواق جديدة على أن تقوم "العربية للتعهدات الفنية" بتسويقها حصريا ضمن شبكاتها الإعلانية.

كانت الشركة العربية للتعهدات الفنية، قد وقعت اتفاقية وكيل حصري لخدمات الدعاية والإعلان مع ‌شركة إعلان ميديا للدعاية والإعلان "إعلان"، وهي مجموعة إعلامية، تمتلك وتدير العديد من المنصات الإعلانية والإعلامية الخارجية والداخلية في دولة قطر، على أن تُعيّن شركة "إعلان" الشركة العربية للتعهدات الفنية "الموزع" ممثلاً حصرياً لها في محافظ الإعلانات "الخارجية"، ومنحها الحقوق الحصرية بموجب الاتفاقية، بغية تحديد وجذب العملاء والأعمال في السوق المحلية في كل من المملكة العربية السعودية ومصر والبحرين والكويت، وذلك خلال بطولة كأس العالم 2022 التي ستقام في دولة قطر.