"زيلا كابيتال" للعربية: فرص حدوث ركود تضخمي تزداد بقوة

قال الرئيس التنفيذي لشركة زيلا كابيتال، وائل زيادة، إن فرص حدوث ركود تضخمي تزداد بقوة، مشيرا إلى الاتجاه نحو الركود المصحوب باستمرار ارتفاع الأسعار لفترة طويلة قبل أن تنخفض.

وأضاف زيادة في مقابلة مع "العربية" أن الشركة توقعت في وقت سابق ارتفاع الأسعار بشكل كبير، كما توقعت أن يرفع الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة بشكل متتالٍ، متوقعا أن الزيادة القادمة ستكون 75 نقطة أساس أيضا خلال يوليو.

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وبالنسبة لأسواق الأسهم، أوضح زيادة أنها أصبحت حاليا تنقسم إلى نوعين، الأول الأسواق التكنولوجية والعملات المشفرة، فيما النوع الثاني يتمثل بأسواق الاقتصاد القديم.

وبيّن أن النوع الأول عكس نحو 60 إلى 70% من الانخفاض المتوقع له، بينما الثاني يوجد أمامه على الأقل هبوطا لا يقل عن 20 إلى 25% من المستويات التي تراجعت بها.