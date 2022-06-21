شركة الدواجن الوطنية للعربية: نتوسع في مصر بشكل مدروس وممنهج

قال العضو المنتدب لشركة الدواجن الوطنية في مصر، عبدالله أبو حيمد، إن السوق المصرية جاذبة للاستثمارات، وهو ما دفع الشركة لجعلها هدفا واستثمارا استراتيجيا.

وأضاف في مقابلة مع قناة "العربية" على هامش زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى مصر، أن شركة الدواجن الوطنية كإحدى شركات سليمان بن عبدالعزيز الراجحي تتوسع بشكل مدروس وممنهج وبشكل سنوي بنسبة تتجاوز المستهدفات الموضوعة لما تتميز به مصر من طاقة بشرية.

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وأشار إلى أن حجم الاستثمارات السعودية في مصر وصل إلى مستويات كبيرة تتجاوز 120 مليار ريال، والشركة لديها في مصر حجم استثمار ضخم وبطاقة عمل كبيرة.

وقال "قطاع الأغذية في مصر ينمو بشكل كبير، ونظرا لأهمية هذه السوق لأي مستثمر، فإن تواجدنا قرار استراتيجي وبتوجيه من القيادة السعودية، والسوق واعدة وقوية بتعداد بشري 100 مليون".

ولفت إلى أن الصناعة التي تعمل فيها الشركة وهي الدجاج تنمو وتتطور بشكل قوي في السوق المصرية.