شركة جمجوم فارما للعربية: نستثمر مليار جنيه لإقامة مصنع للدواء في مصر

قال نائب رئيس مجلس إدارة شركة جمجوم فارما محمود يوسف جمجوم، إن الشركة تستثمر مليار جنيه في صناعة الدواء بمصر.

وأضاف في مقابلة مع "العربية" اليوم الثلاثاء، على هامش زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى مصر، أن الشركة تنشئ مصنعاً للأدوية في مدينة العبور، ويستهدف الحصول على رخصة الإنتاج خلال شهرين.

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وأوضح أن المصنع يخضع تنظيمياً لهيئة الدواء المصرية، ونتوقع بدء الإنتاج خلال العام الجاري.

وأشار إلى أن رأسمال المصنع سعودي بالكامل، وسيقوم بتوريد الأدوية للقطاعين الحكومي والخاص في مصر، فيما تبلغ الصادرات المقدرة بنحو 400 مليون جنيه، وستكون أولويته السوق المصرية، وأن يبدأ التصدير إلى دول إفريقيا خلال 3 سنوات.

وقال إن استثمار الشركة يتماشى مع رؤية المملكة 2030، مع جاذبية الاستثمار في مصر بسبب ارتفاع الكثافة السكانية.

وأكد على التواصل والتعاون مع الجهات الرسمية لمواجهة أي تحديات، وسط تعاون كبير بداية من وزارة الصحة وهيئة الدواء ووزارة الاستثمار لتسهيل الإجراءات وتحفيز العمل في المصنع.

وأوضح أن زيارة ولي العهد السعودي إلى مصر سوف تعزز وتقوي وتشجع القطاع الخاص السعودي على زيادة الاستثمار في مصر.