وزير التجارة السعودي للعربية: الاتفاقيات الموقعة مع مصر بداية لتعاون كبير

قال وزير التجارة السعودي، ماجد القصبي، إن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قام بنقلة نوعية في تحسين بيئة الاستثمار ونتيجة لذلك أقبل المستثمرون على مصر، وتوجد توجيهات من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لدعم الاستثمارات السعودية في مصر، وكذلك دعم الصادرات السعودية لتحقيق مصالح الشعبين.

وأضاف في مقابلة مع "العربية"، اليوم الثلاثاء، على هامش زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى مصر، أننا وقعنا 14 اتفاقية تقارب على نحو 8 مليارات دولار في عدة قطاعات منها الطاقة والتحول الرقمي والسياحة والزراعة ومجالات أخرى، وتلك الاتفاقيات هي بداية لتعاون كبير وسيكون القادم أفضل.

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وقال الوزير إن التبادل التجاري بين البلدين حقق نمواً غير مسبوق، ونتوقع أن تكون السنة الحالية أفضل من الماضية ورغم المتغيرات العالمية وتغير الخارطة الاقتصادية لكن الأمور تبشر بالخير.

ومن أبرز الاتفاقيات الموقعة، توقيع شركة عجلان وأخوانه والمجموعة العربية لسلاسل الإمداد اتفاقية لبناء مركز مصر لتخزين البترول بـ 12.2 مليار ريال، وتوقيع شركة أكواباور اتفاقية مع الشركة القابضة لكهرباء مصر بشأن مشروع لإنتاج وتوليد 1100 ميغاواط من الطاقة النظيفة بـ 4.8 مليار ريال.

ووقعت شركة عجلان وأخوانه ومجموعة سامي سعد اتفاقية للاستثمار في مجالات الطاقة المتجددة وتحلية المياه بـ 3.75 مليار ريال، ووقعت أيضاً اتفاقية مع شركة حسن علام لضخ استثمارات في قطاعات التطوير العقاري وصناعة الأغذية بـ 1.45 مليار ريال.

وتتواصل زيارة ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، إلى مصر اليوم الثلاثاء، في إطار جولته التي ستشمل أيضا الأردن وتركيا، حيث كان في استقباله البارحة لدى وصوله إلى مطار القاهرة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.