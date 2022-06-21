.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

"دلة البركة" للعربية: نستهدف توطين علامة "البيك" في مصر خلال 3 سنوات

  • الخط
سوق السعودية

"دلة البركة" للعربية: نستهدف توطين علامة "البيك" في مصر خلال 3 سنوات

الرئيس التنفيذي لـ"دلة": قطاع الصناعات الغذائية يواجه تحديات منها ارتفاع أسعار المواد الخام

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أكد الرئيس التنفيذي بشركة دلة البركة السعودية عبد العزيز يماني، أن الشركات التابعة لم تواجه مشاكل في سلاسل الإمداد حتى الآن.

وأضاف يماني في مقابلة مع "العربية"، أن دلة البركة تستثمر في 10 قطاعات في مصر في الوقت الحالي.

وأوضح أنه تم توقيع اتفاقية بين حلواني إخوان مصر التابعة لـ"دلة البركة" مع شركة أقوات المالكة للعلامة التجارية "البيك"، وتستهدف هذه الاتفاقية توطين العلامة التجارية "البيك" في مصر باستثمارات تبلغ مليار جنيه خلال 3 سنوات.

وأشار يماني إلى أن قطاع الصناعات الغذائية يواجه تحديات كثيرة في مقدمتها ارتفاع أسعار المواد الخام.

تشغيل مطاعم "البيك" في مصر عبر اتفاق بين حلواني إخوان و"أقوات" شركات سوق السعودية تشغيل مطاعم "البيك" في مصر عبر اتفاق بين حلواني إخوان و"أقوات"

ولفت إلى أن زيادة التكلفة على المستهلكين تعد أحد التحديات التي يواجهها قطاع الصناعات الغذائية، مضيفا: "نحاول تنويع مصادر المواد الخام للتغلب على مشاكل نقص الإمدادات".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
الجميع خاسرون في سباق الخيول بلبنان.. لماذا؟ الجميع خاسرون في سباق الخيول بلبنان.. لماذا؟
اكتشف المزيد