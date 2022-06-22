دبي تتحول إلى سويسرا الجديدة لتجار السلع الروسية.. كيف ذلك؟

يسارع تجار السلع الروسية إلى تأسيس أعمال تجارية في دبي، وسط زيادة الحواجز التي تضعها سويسرا في التعامل مع موسكو.

كانت سويسرا على مدى عقود موطناً لوسطاء يساعدون في التوفيق بين المنتجين الروس والمشترين في جميع أنحاء العالم. الآن، أدى تصعيد العقوبات إلى الهجرة إلى دبي.

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ومؤخراً بدأ أكبر 3 منتجين للنفط في روسيا بدراسة التحول إلى دبي كمقر للعمليات التجارية، فيما انتقلت العديد من الشركات الأخرى إلى هناك بالفعل. على الجانب الآخر بالنسبة لسويسرا، يبدو أن الهجرة الجماعية أمر لا مفر منه بعد أن اتبعت الدولة الحظر الذي فرضه الاتحاد الأوروبي على الصادرات من روسيا.

قال مدير مركز إيراسموس للسلع والتجارة في جامعة إيراسموس في روتردام، ووتر جاكوبس: "ستستمر التجارة.. ستكتسب الولايات القضائية في الشرق الأوسط والشرق أهمية بالنسبة إلى الأمور التي تركز على اليورو إلى حد ما لأعمال السلع الأساسية حتى الآن".

جعلت العقوبات التقييدية التجارة صعبة بالنسبة للشركات المملوكة للدولة في روسيا، بما في ذلك تلك التي تنقل السلع في البلاد. كما كانت المعاقبة الذاتية غير الرسمية مشكلة، فقد سحبت البنوك خطوط الائتمان الضرورية لصفقات التمويل، في حين أن شركات الشحن وشركات التأمين تقطع خدماتها أيضاً.

وقد خلق ذلك فرصة لدبي، التي ابتعدت عن فرض عقوبات على الأفراد والكيانات الروسية، مما زاد من حدة المنافسة التي تواجهها سويسرا بالفعل كمركز عصبي لتجارة السلع العالمية.

العقوبات السويسرية

بينما تدعي سويسرا الحياد وعدم السماح بنقل أسلحتها إلى منطقة الصراع، فقد اتبعت الاتحاد الأوروبي في فرض قيود صارمة بشكل متزايد على بعض السلع والبنوك والأفراد المقربين من الكرملين.

وبحلول نهاية العام 2022، سيكون لدى الاتحاد الأوروبي قيود مفروضة تحظر تأمين وتمويل نقل النفط الروسي إلى دول خارج الكتلة، وقالت سويسرا إنها ستفعل الشيء نفسه.

إذا تم سن ذلك بالكامل، فمن المرجح أن يجعل التعامل مع النفط الروسي أكثر صعوبة ويضيف إلى الحظر السويسري المباشر على أعمال الوساطة والمبيعات وتقديم الخدمات المالية على الفحم الروسي الذي تم الإعلان عنه في أبريل، لكن اللوائح ستسهم أيضاً في انتقال بعض الشركات إلى أماكن أخرى.

شركات نقل

سافر مسؤولون تنفيذيون من شركة روسنفت المنتجة للنفط في روسيا الشهر الماضي إلى دبي لاستكشاف فكرة مشروع تجاري. في غضون ذلك، تتطلع شركة غازبروم نفط، ثالث أكبر منتج للنفط في روسيا، إلى توسيع وجودها في دبي، بحسب ما نقلت وكالة "بلومبرغ" عن مصادر، واطلعت عليه "العربية.نت".

كما تتطلع شركة Litasco SA، ذراع المبيعات والتجارة لشركة الطاقة الروسية العملاقة Lukoil PJSC، إلى نقل بعض موظفي التجارة والعمليات الروس إلى دبي من جنيف تحسباً لجعل دبي مقراً مركزياً جديداً للشركة، وتعد Lukoil ثاني أكبر منتج للنفط في روسيا.

افتتحت شركة سولاريس كوموديتيز، وهي تاجر حبوب روسي، مكتباً آخر في جنيف الأسبوع الماضي، وفقاً لشخص مطلع على الأمر، طلب عدم نشر اسمه لأن المعلومات خاصة. وفي حين أن العقوبات لا تشمل المنتجات الزراعية، فقد وجد التاجر صعوبة في الحصول على التمويل لأن البنوك السويسرية تبتعد عن السلع الروسية - سواء تعرضت لعقوبات أم لا - على حد قول المصدر.

وهناك أيضاً، تضرر تمويل تجار السلع حيث تدخلت البنوك الروسية لإقراض الأعمال التجارية، وقد قام المقرضون، بما في ذلك BNP Paribas وABN Amro، بتقليص الإنفاق أو الانسحاب من القطاع تماماً. وشهد بنك سبيربنك، الذي أُضيف مؤخراً إلى قائمة الكيانات الخاضعة للعقوبات، تضاعف حجم أعمال تمويل تجارة السلع الأساسية في سويسرا العام الماضي، حيث تدفقت الأموال بشكل أساسي على قطاعات البتروكيماويات والمعادن والحبوب والأسمدة. هذه التدفقات الآن لن تكون متاحة.

مدن سويسرية أخرى تواجه النزوح، مثل تسوغ، التي طالما كانت مركزاً لتجارة السلع الأساسية بسبب ضرائبها المنخفضة للغاية، وقد تلطخت سمعتها على مستوى العالم في الثمانينيات من القرن الماضي باعتبارها ملجأ من العدالة الأميركية للتاجر الأسطوري مارك ريتش، إذ تتطلع شركات السلع الأساسية هناك أيضاً إلى الشرق الأوسط.

وتخطط شركة Suek AG التي تتخذ من تسوغ مقراً لها، وهي المسوق الحصري للفحم من أكبر منتج في روسيا، لتأسيس شركة تجارية في دبي. كما تقوم EuroChem Group AG، وهي واحدة من أكبر منتجي الأسمدة في العالم مع وجود غالبية أصولها في روسيا، بإنشاء مشروع في دبي. وكلاهما كان مملوكاً للملياردير أندريه ميلينشينكو حتى بعد بدء الحرب في أوكرانيا.

استراتيجية دبي

اجتذبت الإمارات الأثرياء الروس وأموالهم منذ غزو أوكرانيا، والآن تتجه إليها الشركات التي تديرها الدولة وشركات السلع الأساسية الخاصة.

وطورت الإمارات بنيتها التحتية المالية لهذا النوع من الأوقات. إذ نمت بنوك الإمارات في السنوات الأخيرة لتصبح الدعامة الأساسية في تمويل تجارة السلع، وميزة منتظمة في التسهيلات الائتمانية الدوارة المجمعة الصادرة عن أكبر بيوت الصناعة.

وقالت نجلاء القاسمي، مديرة الشؤون العالمية في مركز أبحاث B’huth في دبي، والذي كان مقره سابقاً في جنيف: "لقد برزت دبي كمركز عالمي حقيقي للسلع الأساسية.. هناك البنية التحتية المناسبة ووسائل النقل والخدمات لدعم هذه الشركات"، وفق ما نقلته "بلومبرغ".