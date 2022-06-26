"تداول" للعربية: هذه تفاصيل إطلاق العقود المستقبلية للأسهم المفردة

قال محمد الرميح، المدير التنفيذي لـ "تداول" السعودية، في مقابلة مع قناة "العربية"، إنه ابتداء من يوم الاثنين القادم سيبدأ التداول على عقود الأسهم المفردة في سوق السعودية، والتي تم إطلاقها لعدد 10 شركات.

وأضاف الرميح "التداول على عقود الأسهم المفردة سيكون قبل افتتاح السوق بنصف ساعة، والإغلاق سيكون بعد إغلاق السوق بنصف ساعة، وهذه طبيعية العقود المستقبلية لإعطاء توجه لحركة السهم".

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وأوضح الرميح أن إطلاق المرحلة الثانية يستهدف تعميق السوق وتأكيد الالتزام بتوفير أدوات جديدة للمستثمرين بهدف إدارة مخاطرهم بكفاءة.

"كل شركة سيكون لها 4 عقود وهي تمثل الشهر الحالي والشهر القادم والربع القادم والربع الحالي"، بحسب الرميح.

وقال الرميح إن تداولات المرحلة الأولى من عقود المشتقات بلغت 150 مليون ريال.

وأشار الرميح إلى أن "تداول" تعمل على توفير منتجات إضافية، وفي المستقبل القريب طرح خيارات العقود المفردة بعد تصميم المنتج وبالتعاون مع السوق والمشرعين بما يؤهل المستثمرين من الاستفادة من السوق السعودية.

كانت "تداول" السعودية قد أعلنت نيتها إطلاق العقود المستقبلية للأسهم المفردة في تاريخ 05/12/1443هـ الموافق 04/07/2022 م، والتي ستتم مقاصتها من قبل شركة مركز مقاصة الأوراق المالية "مقاصة".

تعتبر العقود المستقبلية للأسهم المفردة ثاني منتج يتم طرحه في سوق المشتقات المالية السعودية، بعد إطلاق العقود المستقبلية للمؤشرات، وذلك ضمن إطار الجهود المبذولة لتطوير سوق مالية متقدمة في المملكة العربية السعودية.

ستمكّن العقود المستقبلية للأسهم المفردة المستثمرين المحليين والدوليين من التحوط وإدارة مخاطر محافظهم بكفاءة أعلى، بالإضافة إلى تنويع المنتجات المتاحة للتداول في السوق المالية السعودية.

وقد تم اختيار الأسهم التي تتخذها العقود المستقبلية للأسهم المفردة كأصل أساسي لها من أكبر الشركات المدرجة وأكثرها سيولة في تداول السعودية، وذلك بناءً على قائمة من المعايير التي تهدف إلى ضمان توافر السيولة لتلبية متطلبات السوق، والحفاظ على نزاهة السوق، وتمكين الإدارة الفعالة للمحافظ الاستثمارية.

الشريحة الأولى التي سيتم إطلاقها من العقود المستقبلية للأسهم المفردة ستكون بناءً على الشركات المدرجة التالية: مصرف الراجحي، أرامكو السعودية، البنك الأهلي السعودي، مصرف الإنماء، سابك، اس تي سي، كيان السعودية ، الشركة السعودية للكهرباء، المراعي، ومعادن.

ومع طرح العقود المستقبلية للأسهم المفردة، ستعمل تداول السعودية على التوسع في سوق المشتقات المالية، لتغطي المزيد من المنتجات.