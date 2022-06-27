العالم يتجه لرؤية سوق ثانوية لـ أسعار الذهب كما حدث مع النفط!

قال رئيس شركة "تارجت للاستثمار" نور الدين محمد، إن ما يتم التحضير له من قبل مجموعة السبع بشأن وقف تصدير الذهب الروسي أمر خطير، خاصة وأن 90%، من الذهب الروسي يصدر إلى دول مجموعة السبع، و90% منه يصل في النهاية إلى بريطانيا.

وارتفعت أسعار الذهب، اليوم الاثنين، في الوقت الذي أثارت فيه أنباء عن اعتزام بعض الدول الغربية حظر واردات المعدن من روسيا رسميا بسبب غزوها لأوكرانيا، بعض الاهتمام بالذهب. وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 1835.58 دولار للأونصة، فيما ارتفعت العقود الآجلة للذهب الأميركي 0.3% إلى 1836.30 دولار، وفقا لـ"رويترز".

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وأضاف "صدرت روسيا 331 طنا من الذهب العام الماضي، وهي في المرتبة الثانية عالميا بعد الصين التي صدرت 370 طنا، وسيكون لقرار الحظر تأثير على حركة أسعار الذهب".

وأشار إلى أن سعر أونصة الذهب حاليا محسوب فيها قرار الحظر، كما أن صادرات روسيا إلى بريطانيا متوقفة بالفعل، وروسيا بدأت تبحث عن بدائل.

"في شهر مايو الماضي، صدرت روسيا 3 أطنان من الذهب إلى سويسرا، والتي لديها 4 مصافي للذهب وهم يتحكمون في ثلثي الطاقة العالمية، والمخاوف حاليا من أن تنشأ سوق موازية على الذهب، كما حصل في أسواق النفط"، بحسب نور الدين.

وأكد أن هذا السيناريو تتم حياكته حاليا لأنهم أعلنوا بدء تصدير الذهب للصين والشرق الأوسط، وهذا ما يعطي مقاومة من بعض دول مجموعة السبع مثل إيطاليا لقرار الحظر.

وتوقع نور الدين أن نرى أونصة الذهب عند 1920 دولارا حال تطبيق حظر الذهب الروسي، لأنه سيؤثر سلبا على المخزون والاحتياطيات، ولكنه من جهة أخرى سيدعم أسعار الذهب، وممكن نرى سعر الذهب خلال الفترة القادمة يتحرك بين مستويي 1800 و1900 دولار، بسبب التغيرات الاقتصادية ورفع أسعار الفائدة.