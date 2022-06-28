صادرات العالم إلى روسيا تنخفض بشكل حاد.. هبطت بنحو 50%

أظهر تحليل جديد أن الصادرات العالمية إلى روسيا تراجعت بشكل حاد بعد الغزو الأوكراني، ليس فقط من الدول الغربية التي فرضت عقوبات عليها، ولكن أيضاً من الدول التي لا تفرض عقوبات بما في ذلك الصين.

وأشارت الدراسة إلى أن موسكو تكافح للعثور على موردين لمجموعة من السلع، وفقاً لما نقلته "واشنطن بوست"، واطلعت عليه "العربية.نت".

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وعلى مدى شهرين تقريباً بعد بدء الغزو في 24 فبراير، انخفضت الصادرات إلى روسيا من الدول التي تفرض عقوبات بنحو 60% بينما انخفضت الصادرات من البلدان التي لا تفرض عقوبات بنحو 40%، وفقاً للدراسة التي أجراها معهد بيترسون للاقتصاد الدولي، والتي حللت بيانات من 54 دولة.

من جانبه، قال الزميل ومؤلف الدراسة، مارتن تشورزيمبا، في مقابلة، إن البيانات المتاحة شملت الفترة حتى 30 أبريل، لذا فإن التحليل لا يعطي صورة حتى اليوم الحالي.

وأضاف تشورزيمبا، إن تحليلاً منفصلاً لبيانات خاصة بالصين فقط حتى نهاية مايو يظهر أن صادرات الصين إلى روسيا ظلت أقل بكثير من مستويات ما قبل الحرب، مما يشير إلى أن بكين حذرة من مساعدة موسكو.

وكتب تشورزيمبا، في إشارة إلى الشراكة التي أعلنها شي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين قبل فترة وجيزة "بدأت الحرب في أوكرانيا".

وتضيف الدراسة إلى صورة مختلطة للاقتصاد الروسي منذ أن ضربت العقوبات الاقتصاد لأول مرة. فبعد التراجع الأولي، انتعش الروبل الروسي، بل نما أقوى مما كان عليه قبل الحرب، والتي يراها الاقتصاديون بأنها ساعدت في تهدئة بعض مخاوف الجمهور الروسي بشأن الانهيار الاقتصادي.

وارتفع سعر صرف الروبل مقابل الدولار إلى 53 روبلا مقابل 80 قبل غزو روسيا مباشرة لكل دولار، وفقاً للبنك المركزي الروسي. وتفسر صادرات البلاد القوية من الطاقة وسط ارتفاع أسعار النفط والغاز جزئياً ارتفاع الروبل، وكذلك الانهيار في واردات روسيا، مما يُظهر أن ارتفاع قيمة العملة ليس بالأمر السار تماماً لموسكو.

وقال تشورزيمبا: "على الرغم من وصول كل أموال النفط والغاز إلى روسيا، فإنها غير قادرة على شراء الكثير، حتى من الدول التي لا تفرض عقوبات".

ويحذر الاقتصاديون من أنه إذا استمرت معارضة الواردات، فسوف يتدهور الاقتصاد الروسي بمرور الوقت، مع مطالبة الشركات المصنعة بإغلاق وتسريح الموظفين.

وظهرت بالفعل بعض علامات تلك المشاكل. إذ سجلت شركات صناعة السيارات الروسية AvtoVAZ وGAZ انخفاضاً بنسبة 84% و57% في مبيعات السيارات المحلية في مايو، مقارنة بالشهر نفسه في عام 2021، وهو انخفاض نسبه مكسيم ميرونوف، الاقتصادي الروسي في IE Business School في مدريد، إلى عجز الشركات المصنعة عن شراء الأجزاء المستوردة.

يأتي ذلك، فيما صُممت العقوبات الغربية لمنع الاقتصاد الروسي ذي التكنولوجيا العالية والجيش من الوصول إلى المكونات التي يحتاجونها لمواصلة العمل. وفي البداية، كان بعض المسؤولين الأميركيين والأوروبيين يخشون أن تتدخل الصين لسد هذه الفجوة.

لكن الاقتصاديين قالوا إن الصين قلقة على الأرجح من فقدان الوصول إلى التكنولوجيا الأميركية والأوروبية - والوصول إلى تلك الأسواق لبيع سلعها - إذا أغضبت الغرب بتزويدها لروسيا. على سبيل المثال، يحظر أحد البنود في حزمة العقوبات الأميركية على الدول الأخرى بيع أشباه الموصلات إلى روسيا، إذا ما أرادت الاستمرار في استخدام التكنولوجيا الأميركية لتصنيع أشباه الموصلات. وتعتمد معظم البلدان، بما في ذلك الصين، على الأدوات والبرامج الأميركية لتصنيع الرقائق.

وقال تشورزيمبا إن العامل الآخر الذي يمكن أن يفسر جزءاً من انخفاض صادرات الصين إلى روسيا، هو أن الشركات الأجنبية متعددة الجنسيات مسؤولة عن نصف صادرات الصين. وقال "تلك الشركات بحاجة إلى أن تكون متصلة بالاقتصاد العالمي ويفترض أنها تتبع أوامر ليس من بكين ولكن من مقرات الشركات الخاصة بها".

علاوة على ذلك، فإن التأثير السلبي للحرب على اقتصاد أوروبا هو خبر سيئ بالنسبة للصين، لأنه يحد من قدرة أوروبا على شراء البضائع الصينية.

قال الاقتصاديون إن تردد الصين الواضح في إمداد روسيا سوف يسبب مشاكل إذا استمرت. زودت البلاد ربع واردات روسيا في عام 2021 - أكثر من أي دولة أخرى.