أوبر ترفع أسعار رحلاتها في هذه الدولة العربية 11%
الإمارات رفعت أسعار البنزين 56% منذ بداية العام
رفعت شركة أوبر تكنولوجيز الأسعار في الإمارات، وسط ارتفاع أسعار البنزين الذي تجاوز الزيادات في الدول الخليجية المجاورة.
وقالت شركة النقل في رسالة بريد إلكتروني إلى العملاء، إنها ستفرض ما يصل إلى 11% كزيادة إضافية على سعر بعض الرحلات.
وهذه الزيادة هي الثانية التي تقوم بها أوبر هذا العام في دولة الإمارات، حيث يزيد سعر البنزين 3 مرات عن مثيله في الكويت، ويقارب ضعف متوسط تكلفة اللتر الواحد في دول مجلس التعاون الخليجي الست، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".
يأتي ذلك، فيما ارتفعت الأسعار في الإمارات بعد تعديلها، بناءً على تكاليف السوق، بنسبة 56% منذ بداية العام.
وتقوم دول أخرى في المنطقة الرئيسية المنتجة للنفط بدعم الوقود بدرجات متفاوتة. إذ تعد السعودية أكبر منتج في أوبك والإمارات في المرتبة الثالثة تليها الكويت.
لكن في حين أن الأسعار في الإمارات أعلى مقارنة بالمنطقة، إلا أنها أقل بكثير من المتوسط العالمي البالغ 1.47 دولار للتر، وفقاً لبيانات من غلوبال بترول برايس، إذ تبلغ تكلفة البنزين 1.37 دولار للتر في المتوسط في الولايات المتحدة، و2.32 دولار في المملكة المتحدة.
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