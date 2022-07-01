5 أشياء يجب أن تفعلها عندما يتعثر مشروعك الصغير

يواجه الكثير من أصحاب المشروعات الصغيرة تعثرات مختلفة وأزمات مالية متباينة تنتهي ببعضهم إلى الخروج من السوق وإنهاء أعمالهم بعد أن يتكبدوا الخسائر المالية، إلا أن ما لا يعرفه الكثيرون أن بعض المشروعات المتعثرة أو الأزمات المالية يُمكن تجاوزها لو كان صاحب المشروع أو المدير يتمتع بالحنكة والحكمة اللازمة.

وتعتبر ملكية الأعمال أو إدارة المشاريع الصغيرة واحدة من أصعب الوظائف الموجودة حالياً، كما أنها تشكل ضغطاً على صاحبها.

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وبحسب تقرير لمجلة "فوربس" الأميركية اطلعت عليه "العربية نت"، فإن 25% فقط من الشركات الصغيرة ستتجاوز التشغيل لأكثر من عشر سنوات، فيما تقدم خمس نصائح لرجل الأعمال الذي يريد أن يتجنب الانزلاق إلى أن يكون واحداً من بين الـ75% من حالات الفشل التي يتم تسجيلها في عالم البزنس، وهي خمس نصائح تزيد من فرص النجاح والصمود في السوق وتجنب الخسارة.

أما النصيحة الأولى فهي أن عليك أن "لا تصاب بالذعر"، حيث من الطبيعي أن تشعر بالإرهاق عندما يواجه عملك صعوبة ما أو تواجه أزمة مالية، لكن حاول أن تظل هادئاً وركز على إيجاد حل.

وتقول المجلة إن "الخوف من الفشل قد يندفع، إذا سمحت له بذلك. ثق بشعورك. هناك حاجة إلى تغيير إيجابي، ومعرفة ما هو مستحيل تقريباً، ثق بنفسك، ويمكنك قلب هذا".

أما النصيحة الثانية، فهي "خذ خطوة للوراء واكتشف أين حدث الخطأ"، إذ يتوجب على رجل الأعمال أن ينظر ما هي الأهداف الأصلية للشركة وكيف خطط لتحقيقها؟ ما هي العقبات التي واجهته؟

ويتابع التقرير: "اجلس وأعد تقييم عملك وأهدافك الشخصية. احصل على صورة واضحة لما تريد، وقم بتقييم موقعك الحالي، ثم ضع خطة جديدة للمضي قدماً".

أما النصيحة الثالثة فهي: "قم بتقييم نفقاتك ومعرفة أين يمكنك خفض التكاليف دون التضحية بالجودة أو الخدمة"، حيث تعد إدارة إنفاق الأعمال أمراً حيوياً لتحقيق النجاح.

ويضيف التقرير: "ادرس متى كانت آخر مرة نظرتَ فيها إلى أين تذهب أموال الشركة؟ إذا كنتَ لا تستخدم نظام محاسبة لتتبع نفقاتك، فانتقل إلى كشوف حسابك المصرفي وراجع كل حساب على مدار الأشهر القليلة الماضية. قد تجد أنك لا تزال تدفع مقابل الاشتراكات أو الخدمات التي لم تعد تستخدمها".

ويتابع: "انظر إلى نفقاتك العامة واسأل نفسك الأسئلة التالية: هل تحتاج هذا المكتب؟ هل تدفع الكثير في العمل الإداري الذي قد تحتاجه لتولي نفسك لفترة أو تفويض بطريقة مختلفة؟ هل يمكنك التفاوض على عقود جديدة مع البائعين بتكلفة أقل؟ هل تدفع مقابل تراخيص البرامج التي لا تستخدمها؟ احفر وابحث عن تلك التسريبات المالية حتى تتمكن من إعداد رقعة للبقاء المالي".

أما النصيحة الرابعة بحسب مجلة "فوربس" فهي: "تواصل مع شبكة جهات الاتصال الخاصة بك للحصول على المساعدة والمشورة"، حيث إنك لستَ وحدك، وسيسعد العديد من رواد الأعمال الآخرين بمشاركة خبراتهم وتقديم الاقتراحات، وإذا لم يكن لديك شبكة، فابحث عن واحدة، هناك طرق متعددة للتواصل مع أصحاب الأعمال الآخرين ذوي التفكير المماثل. انضم إلى مجموعة شبكات في منطقتك، وابحث عن مجموعات على الإنترنت في مجال تخصصك، وابحث عن مركز تطوير أعمال صغير أو مكتب مشابه بالقرب منك للحصول على دعم فردي.

أما النصيحة الخامسة والأخيرة فهي "لا تستسلم"، حيث تواجه معظم الشركات صعوبات في مرحلة ما، ولكن من خلال المثابرة والتخطيط الذكي، يمكنك إعادة الأمور إلى مسارها الصحيح، وتذكر دوما أنك أنتَ المسؤول عن فوزك، وإذا لم يعجبك المسار الذي تسلكه، فلديك القدرة على تغييره.