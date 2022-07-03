هل نقول وداعاً للتذاكر الرخيصة؟.. صورة قاتمة من أكبر شركة للطيران الاقتصادي

قال الرئيس التنفيذي لشركة رايان إير، مايكل أوليري، إن أسعار تذاكر الطيران "رخيصة للغاية وستحتاج إلى الارتفاع خلال السنوات الخمس المقبلة حتى تظل شركات الطيران قادرة على المنافسة".

وتعد شركة رايان إير، رائدة الطيران الاقتصادي عالمياً، إذ إنها تحت قيادة أوليري، قدمت تذاكر رخيصة جعلت السفر الجوي متاحاً للملايين، مع الضغط على هوامش الربح لشركات الطيران كاملة الخدمات.

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وقال أوليري في مقابلة مع "فايننشال تايمز"، إن ارتفاع أسعار النفط والرسوم البيئية المرتفعة سيدفعان تكلفة تذكرة رايان إير إلى ما بين 50 و60 يورو (52 دولاراً إلى 62 دولاراً) من 40 يورو حالياً.

وأضاف: "كسبت الشركة الكثير من المال من خلال الأسعار الرخيصة.. لكن في النهاية، لا أعتقد أن السفر الجوي مستدام على المدى المتوسط بمتوسط سعر تذكرة يبلغ 40 يورو".

ورجح أوليري أن تظل أسعار النفط مرتفعة، لأن الأمر سيستغرق بضع سنوات قبل أن "نتمكن من فطم أنفسنا عن النفط والغاز الروسيين"، على حد قوله.

وقال إن تكاليف الوقود لشركة الطيران الأيرلندية ينبغي لها أن تكون مستقرة على الأقل لبقية العام، لأنها قامت بالتحوط لغالبية الوقود المستقبلي عند 65 دولاراً للبرميل. فيما سعر برميل النفط الخام بالقرب من 110 دولارات للبرميل.