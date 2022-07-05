بداية متعثرة لسهم "تيكوم" بأولى تداولاته في سوق دبي.. ما أسباب الخسائر؟

قال الخبير في الأسواق المالية محمد علي ياسين، إن تكبد سهم "تيكوم" خسائر كبيرة في أول يوم لتداوله بسوق دبي المالي، يعود إلى عدة عوامل منها وجود ضغوط واضحة بأن الإصدارات الأولية لم تعد تدر أرباحا بحدوث ارتفاع كبير في سعر السهم عند الإدراج، وهو ما لم يحدث رغم تغطية الاكتتاب بنسبة كبيرة.

وأضاف محمد علي ياسين، في مقابلة مع "العربية"، اليوم الثلاثاء، أنه بخلاف المستثمرين طويلي الأجل، فإن هناك مستثمرين متقلبين يكتتبون عبر الحصول على تمويل أكبر من قدراتهم ثم يبيعون عند التداول لتحقيق ربح كبير، وربما كانوا جزءا مما حدث للسهم اليوم، لا سيما أنه شهد بيع كميات كبيرة، وهو ما أدى إلى مخاوف من بعض المكتتبين أن السهم لن يرتفع.

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وأوضح خبير الأسواق المالية، أن ريع السهم المعروض البالغ 6% لم يعد جذاباً وهو ما حذرنا منه، لا سيما مع ارتفاع أسعار الفائدة وجاذبية الودائع، لأنه يجب أن يكون هامش المخاطرة بين شراء السهم والوديعة بسعر أعلى للمحافظة على المارجن، وبينما العائد على الوديعة يتراوح بين 2 إلى 3% فإن ريع السهم البالغ 6% ليس جذاباً.

وأشار محمد علي ياسين إلى وجود خطأ في التسعير عند الحد الأعلى البالغ 2.67 درهم.

وأوضح أن المستثمر طويل الأجل ليس سعيداً بتراجع السهم وسيحصل على توزيعات الأرباح، لكن هناك عدد من صغار المستثمرين الذين خسرناهم، مع تغير النظر إلى الإصدارات القادمة بعد تيكوم في سوق دبي.

وأشار إلى ارتفاع الأسهم بعد إدراجها في سوق أبوظبي مقابل تراجعها في سوق دبي لا سيما سهمي "تيكوم" و"ديوا"، ومع الحديث عن طرح مرتقب لشركة "سالك" فإننا فقدنا جزءا من المستثمرين وتزعزعت الثقة في الاكتتابات، لأن المستثمر لن يستعجل في الاكتتاب مع إمكانية الشراء بسعر منخفض بعد الإدراج.

وقال محمد علي ياسين، إن تراجع سهم "تيكوم" سيؤدي إلى تأخير وإبطاء الإصدارات الأولية القادمة ويجب إعادة السعر بتسعير العائد لأن المستثمر توقف عن العائد البالغ 6%، لافتاً إلى ضعف سوق دبي المالي بسبب عدم رؤية أخبار من شركات تشجع المستثمر على الدخول لا سيما في الأسهم القيادية مع وجود عملية ركود واضحة.

أغلق سهم تيكوم على تراجع بنسبة 8.61% عند سعر 2.44 درهم في أولى تداولات بسوق دبي المالي، اليوم الثلاثاء، مسجلاً قيمة تداول نحو 407.38 مليون درهم عبر التداول على 158.8 مليون سهم.