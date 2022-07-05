قفزات جديدة للدولار تُنعش بورصة التكهنات في سوق الصرف المصرية

على الرغم من الهدوء النسبي في سوق الصرف الرسمية في مصر، فقد واصل الدولار الأميركي ارتفاعه ليسجل أعلى مستوى مقابل الجنيه المصري في أكثر من 5 سنوات.

وكشفت بيانات "رفينيتيف"، أن الجنيه المصري بلغ مستوى 18.89 جنيه مقابل الدولار، بانخفاض عن مستوى 18.76 الذي سجله في تعاملات الأحد الماضي.

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وهذا هو أدنى مستوى للعملة المصرية منذ 24 يناير 2017 عندما سجلت الورقة الأميركية مستوى 18.91 جنيهاً.

وربما تبدو حالة القلق التي تسيطر على المتعاملين في سوق الصرف، على منصات التواصل الاجتماعي، حيث يعد السؤال عن اتجاهات الدولار مقابل الجنيه في السوق المصري، هو الأكثر انتشاراً على الصفحات التي تتابع سوق الصرف وأسعار الدولار في مصر على منصات التواصل الاجتماعي.

وسجل أعلى سعر لصرف الدولار في البنك المصري الخليجي عند مستوى 18.85 جنيهاً للشراء، و 18.89 جنيهاً للبيع.

وفي 4 بنوك بقيادة البنك التجاري الدولي والبنك الأهلي المتحد، بلغ سعر صرف الدولار مستوى 18.83 جنيهاً للشراء، و 18.89 جنيهاً للبيع.

وفي 3 بنوك بقيادة بنك القاهرة وبنك قطر الوطني، سجلت الورقة الأميركية الخضراء مستوى 18.82 جنيهاً للشراء، و 18.89 جنيهاً للبيع.

وفي 5 بنوك بقيادة البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، بلغ سعر صرف الدولار مستوى 18.81 جنيهاً للشراء، و 18.87 جنيهاً للبيع.

وفي البنك المركزي المصري، ارتفع سعر صرف الدولار إلى مستوى 18.80 جنيهاً للشراء، و 18.91 جنيهاً للبيع.

وكان أقل سعر لصرف الدولار في بنك الاستثمار العربي عند مستوى 18.75 جنيهاً للشراء، و 18.79 جنيهاً للبيع.

وسجل سعر صرف اليورو مستوى 19.56 جنيهًا للشراء، و 19.67 جنيهاً للبيع.

وبلغ سعر صرف الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري، مستوى 22.69 جنيهاً للشراء، و 22.83 جنيهًا للبيع.

عربياً، سجل سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري مستوى 5 جنيه للشراء، و5.02 جنيهاً للبيع.

كما سجل سعر صرف الدينار الكويتي مستوى 58.91 جنيهًا للشراء، و 61.43 جنيهًا للبيع.