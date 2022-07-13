صادرات مصر من البترول تقفز 84% لـ 12.9 مليار دولار

كشفت بيانات رسمية حديثة عن ارتفاع صادرات مصر من البترول (النفط والغاز والبتروكيماويات) لتصل إلى 12.9 مليار دولار خلال 2021، مقارنة مع 7 مليارات دولار في 2020، بمعدل نمو 84%.

وأشار تقرير حديث لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في الحكومة المصرية، إلى نجاح قطاع البترول فى تحقيق العديد من الإنجازات خلال الـ 8 سنوات الماضية، والتي تتضمن تعزيز المناخ الاستثماري في البحث عن البترول والغاز حيث ارتفع عدد شركات البترول العالمية العاملة في مصر، في مجال الاستثمار في البحث عن البترول والغاز .

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وأوضح التقرير أن قيمة الاستثمارات العامة المُوجهة لقطاع البترول، حوالي 437 مليار جنيه، مقارنةً مع 152 مليار جنيه خلال السنوات الثماني التي سبقتها وتحديداً من العام المالي 2006 / 2007، وحتى العام المالي 2013 / 2014، بمعدل نمو بلغ 188%.

وفيما يتعلق بأهم البرامج والمبادرات التي تم تنفيذها في قطاع البترول والغاز الطبيعي والتي تتضمن تعزيز المناخ الاستثماري في البحث عن البترول والغاز، فقد ارتفع عدد شركات البترول العالمية العاملة في مصر، في مجال الاستثمار في البحث عن البترول والغاز إلى حوالي 50 شركة

كما نجح قطاع البترول في جذب استثمارات لشركات بترول عالمية وتنفيذ 32 مشروعاً في تنمية حقول البترول، باستثمارات تقدر بحوالي 561 مليار جنيه، بالاضافة لإبرام حوالي 130 اتفاقية بترولية منذ أكتوبر 2013 حتى الآن مع شركات بترول عالمية ومحلية.