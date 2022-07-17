الاستثمارات الأميركية في مصر تقفز 20% لـ 9.2 مليار دولار

كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، عن ارتفاع قيمة الاستثمارات الأميركية في مصر لتسجل نحو 9.2 مليار دولار خلال العام المالي الماضي 2020 / 2021، مقابل نحو 7.7 مليار دولار خلال العام المالي 2019 / 2020 بنسبة ارتفاع تقترب من 20%.

وسجلت قيمة تحويلات المصريين العاملين بالولايات المتحدة الأميركية نحو 1.4 مليار دولار خلال العام المالي 2020 / 2021 مقابل نحو 975.2 مليون دولار خلال العام المالي 2019 / 2020، بنسبة ارتفاع بلغت نحو 40.9%.

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في المقابل، بلغت قيمة تحويلات الأميركيين العاملين في مصر 42.8 مليون دولار خلال العام المالي 2020 / 2021 مقابل نحو 49.9 مليون دولار خلال العام المالي 2019 / 2020 بنسبة تراجع بلغت نحو 14.1%.

وفق البيانات، فقد ارتفعت قيمة التبادل التجاري بين مصر والولايات المتحدة الأميركية لتصل إلى 8.6 مليار دولار خلال عام 2021 مقابل 6.3 مليار دولار خلال عام 2020 بنسبة ارتفاع بلغت نحو 37.4%.

وارتفعت قيمة الصادرات المصرية للولايات المتحدة الأميركية، لتصل إلى 2.5 مليار دولار خلال عام 2021 مقابل نحو 1.6 مليار دولار خلال عام 2020 بنسبة ارتفاع بلغت نحو 56.3%.

فيما بلغت قيمة الواردات المصرية من الولايات المتحدة الأميركية نحو 6.1 مليار دولار خلال عام 2021 مقابل نحو 4.7 مليار دولار خلال عام 2020 بنسبة ارتفاع بلغت نحو 30.9%.

وتضمنت قائمة السلع التي قامت مصر بتصديرها إلى أميركا، الملابس بقيمة بقيمة 1.2 مليار دولار، ثم سجاد وأغطية أرضيات بقيمة 206 ملايين دولار، واللدائن ومصنوعاتها بقيمة 167.5 مليون دولار، إضافة إلى الزجاج ومصنوعاته بقيمة 90.3 مليون دولار.

فيما تضمنت المجموعات السلعية التي استوردتها مصر من الولايات المتحدة الأميركية، الحبوب والنباتات طبية بقيمة 1.6 مليار دولار، ثم الوقود والزيوت المعدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة مليار دولار، ومنتجات الصيدلة بقيمة 447.8 مليون دولار، إضافة إلى طائرات وسفن فضائية بقيمة 418 مليون دولار، ومراجل وآلات وأجهزة آلية بقيمة 352.4 مليون دولار.