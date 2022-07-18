مع استمرار الخسائر.. لماذا فقد الذهب بريقه في مصر؟

على خلفية استقرار سوق الصرف والتراجعات العالمية في أسعار الذهب، تراجعت أسعار المعدن النفيس في السوق المصرية بنحو 15 جنيهاً خلال تعاملات الأسبوع الماضي.

ويأتي ذلك في الوقت الذي تراجعت فيه الأونصة بالبورصة العالمية بنحو 35 دولاراً، ما يمثل 2% ليواصل الذهب خسائره للأسبوع الخامس على التوالي، بفعل التوقعات برفع أسعار الفائدة من قبل الفيدرالي الأميركي.

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وكشفت شعبة المشغولات الذهبية في الغرفة التجارية بالقاهرة أن أوقية الذهب افتتحت تعاملات جلسة الاثنين الماضي عند مستوى 1742 دولاراً، واختتمت تعاملات مساء الجمعة عند مستوى 1707 دولارات، فاقدة نحو 35 دولارا.

وفي السوق المصرية، استهل غرام الذهب عيار 21 تعاملات الأسبوع الماضي عند مستوى 1005 جنيهات، وتراجع إلى مستوى 988 جنيهاً، واختتم تعاملات جلسة السبت عند مستوى 990 جنيهاً، بنسبة تراجع تقدر بنحو 1.5%.

وأوضحت الشعبة، أن أسعار الذهب شهدت حالة من التحركات السعرية في نطاق ضيق بالأسواق المحلية خلال تعاملات الأسبوع، مع تراجع الأوقية بالبورصة العالمية.

وأشارت إلى أن غرام الذهب عيار 24 سجل مستوى 1132 جنيهاً، فيما سجل غرام الذهب عيار 18 مستوى 849 جنيهاً، في حين سجل غرام الذهب عيار 14 مستوى 660 جنيهاً، وسجل الجنيه الذهب مستوى 7920 جنيهاً.

وذكرت الشعبة، أن الأسواق العالمية تترقب تداعيات تأثير قرار الاتحاد الأوروبي وقرار مجموعة الدول الصناعية الكبرى بفرض عقوبات ضد روسيا، وحظر تصدير الذهب الروسي، ما سيكون له تأثير على حركة الأسعار خلال الفترة المقبلة.