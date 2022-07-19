مع خسائر جديدة للجنيه.. أسعار الذهب تواصل النزيف في مصر

على خلفية التراجعات التي شهدها الجنيه المصري مقابل الدولار، واصل الذهب خسائره في السوق المصرية خلال التعاملات الأخيرة، حيث تراجعت أسعار المعدن الأصفر بنحو 10 جنيهات على الرغم من ارتفاع سعر الأوقية في البورصات العالمية من مستوى 1705 دولارات إلى نحو 1723 دولارا.

وأرجعت شعبة الذهب في اتحاد الغرف التجارية بالقاهرة، الهبوط الملحوظ في أسعار المعدن النفيس، إلى عوامل العرض والطلب في السوق المصرية.

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لكنها توقعت أن ينعكس السعر العالمي للذهب على الأسعار في مصر خلال الساعات القادمة في حالة استمرار الصعود في سعر الذهب عالمياً.

وسجل سعر غرام الذهب عيار 21 مستوى 980 جنيها، فيما بلغ سعر الغرام من عيار 18 ما قيمته 840 جنيها، في حين بلغ سعر غرام الذهب من عيار 24 سعر 1120 جنيها، بينما بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 7840 جنيها.

وهذه الأسعار غير مضاف إليها، سعر مصنعية الذهب والتي حددتها بعض الشركات لتكون 7% من سعر الغرام.

أما عن أسعار الذهب في البورصة العالمية، فقد سجلت ارتفاعاً ملحوظاً في تعاملات أمس الاثنين، وبدأت الأسعار في التعافي من التراجعات الكبيرة التي سجلتها نهاية الأسبوع الماضي مع الارتفاع القياسي في سعر صرف الدولار الأميركي عالمياً، وارتفاع عائد السندات الأميركية.

وفي سوق الصرف المصرية، فقد شهدت أسعار العملات تبايناً ملحوظا أمام الجنيه المصري، حيث سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري مستوى 18.82 جنيه للشراء و18.90 جنيه للبيع. وفي بنوك الأهلي المصري وبنك مصر، بلغ سعر صرف الدولار مستوى 18.85 جنيه للشراء و18.91 جنيه للبيع.

فيما بلغ سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري مستوى 18.99 جنيه و19.24 جنيه، في حين سجل الجنيه الإسترليني مستوى 22.36 جنيه للشراء و22.67 جنيه للبيع.

عربياً، سجلت أسعار العملات استقراراً ملحوظاً أمام الجنيه المصري، حيث سجل سعر صرف الريال السعودي مستوى 5.02 جنيه للشراء و5.03 جنيهاً للبيع.

وبلغ سعر صرف الدرهم الإماراتي مستوى 5.12 جنيه للشراء و5.14 جنيه للبيع، فيما سجل سعر صرف الدينار الكويتي مستوى 58.95 جنيه للشراء و61.45 جنيه للبيع.