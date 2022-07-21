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لومبارد أودير للعربية: نتوقع وصول سعر الفائدة في أوروبا إلى 1.25% مطلع 2023

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خاص

لومبارد أودير للعربية: نتوقع وصول سعر الفائدة في أوروبا إلى 1.25% مطلع 2023

مقابل 3.5% في أميركا

دبي - العربية.نت

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توقع المدير التنفيذي لبنك لومبارد أودير Lombard Odier الشرق الأوسط، رضوان المغراوي، رفع البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة بواقع 50 نقطة أساس في اجتماع اليوم الخميس، على أن تصل ارتفاعات الفائدة خلال الاجتماعات القادمة للمركزي الأوروبي إلى 175 نقطة أساس، لتصل نسبة الفائدة في أوروبا أوائل العام 2023 إلى نسبة 1.25%.

وأضاف رضوان المغراوي، في مقابلة مع "العربية"، أن مخاطر زيادة سعر الفائدة تتمثل في ارتفاع نسبة التضخم أعلى من المتوقع.

ويتوقع بنك لومبارد أودير تراجع نسبة التضخم في أوروبا بالنصف الثاني من 2023، مشيراً إلى تأثير المخاطر الجيوسياسية والحرب في أوكرانيا بشدة على أسعار الطاقة والغاز، حيث إن قطع إمدادات الغاز الروسي هي أبرز المخاطر بينما المخاطر الأخرى يمكن التدخل فيها.

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وأوضح المدير التنفيذي لبنك لومبارد أودير، أن ارتفاع نسبة الفائدة في أوروبا لن تكون كافية لبقاء اليورو أمام مستوى التعادل مع الدولار.

وتوقع المغراوي هبوط اليورو تحت التعادل مع الدولار لأسباب جيوسياسية ووصول سعر الفائدة في أميركا بداية العام المقبل إلى 3.5% مقابل 1.25% في أوروبا، وسيكون ذلك الاختلاف في مستوى الفائدة في مصلحة الدولار الأميركي.

وتنتظر الأسواق العالمية قرارات لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي الأوروبي اليوم الخميس.

وتشير التوقعات إلى قيام البنك المركزي الأوروبي برفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس للمرة الأولى منذ 2011، مع وجود بعض التوقعات أن البنك قد يشدد سياسته النقدية برفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس.

ويأتي اجتماع المركزي الأوروبي بعد صدور العديد من البيانات الاقتصادية، وعلى رأسها بيانات التضخم في دول منطقة اليورو، حيث بلغ التضخم في يونيو 9.6% على أساس سنوي، وهو أعلى معدل تشهده الكتلة الأوروبية منذ عام 1997.

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