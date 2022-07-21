"أبوظبي الإسلامي" للعربية: هذا سبب تحقيق "OFAC" مع المصرف.. وتم إغلاق الملف

قال مصرف أبوظبي الإسلامي، إن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية "OFAC"، أصدر قراراً بإغلاق التحقيق الذي كان يخضع له وعدم اتخاذ أي إجراء ضده، وذلك بموجب كتابه الخطي المؤرخ في 7 يوليو 2022، وفقا لبيان للمصرف على سوق أبوظبي للأوراق المالية.

بدوره، أوضح الرئيس المالي لمجموعة مصرف أبوظبي الإسلامي، محمد عبدالباري، في مقابلة مع "العربية"، اليوم الخميس، أن موضوع "OFAC" بدأ بنهاية العام 2014 وأوائل العام 2015، باستفسار المكتب عن بعض التعاملات التي تمت من خلال المصرف مع بعض الدول، خصوصا السودان.

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وأضاف أنه بناء على ذلك، قام البنك بإجراء مراجعة لجميع استفسارات "OFAC"، من خلال تحقيق داخلي بمشاركة الجهات المعنية، وبعدها تم إرسال نتائج التحقيق إلى "OFAC" الذي أكمل التحقيق من جهته.

وتابع عبدالباري، أن المكتب الأميركي أغلق بعد ذلك التحقيق، وأكد أنه لا يوجد أي شيء من أية ناحية على مصرف أبوظبي الإسلامي.