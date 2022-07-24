انهيارات شركات التشفير.. حلقة واحدة سحقت القطاع

أثرت أزمة ثقة غير مسبوقة على قطاع العملات المشفرة لعدة أشهر، إذ خسرت السوق تريليوني دولار من القيمة السوقية منذ أن وصلت إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 3 تريليونات دولار في أوائل نوفمبر، وفقاً لشركة البيانات CoinGecko.

وانخفضت عملة بيتكوين، بأكثر من الثلثين، منذ أن بلغت أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 69044 دولاراً في 10 نوفمبر.

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واشتدت حدة الأزمة في وقت سابق من هذا الربيع، مع حدث يبدو أنه تم احتواؤه. ففي أوائل شهر مايو، انهارت العملات الشقيقة Luna وUST أو TerraUSD. كان سبب السقوط هو حقيقة أن العديد من المستثمرين أرادوا تصفية مراكزهم في نفس الوقت. وتم القضاء على ما لا يقل عن 55 مليار دولار في هذه الكارثة.

انهيار لونا

ما ظهر كحدث منعزل كشف أخيراً أنه أخطبوط له تشعبات متعددة. فبعد شهر، أعلنت شركة سيلسيوس نيتورك المقرضة للعملات المشفرة، التي تعمل كبنك، أنها ستعلق عمليات السحب، وبالتالي منع عملائها من الوصول إلى أموالهم. وبعد أيام قليلة، قال صندوق ثري أروز كابيتال، أو 3AC، وهو صندوق تحوط مقره سنغافورة، إنه فوجئ بانهيار عملة لونا، وهي عملة رقمية كانت الشركة منكشفة عليها بنحو 200 مليون دولار.

كما أعلنت شركة Voyager Digital، وهي جهة إقراض أخرى للعملات الرقمية، أن 3AC تخلفت عن سداد قرض بقيمة 630 مليون دولار على الأقل قدمته لها. كما قامت Babel Finance وCoinLoan وCoinFlex وغيرها من مقرضي العملات المشفرة بتعليق عمليات السحب. وأُجبرت BlockFi، أحد الأسماء الكبيرة في هذا القطاع، على طلب المساعدة من ملياردير العملات المشفرة الشاب ومؤسس منصة FTX، سام بنكمان فريد.

وامتدت أزمة السيولة إلى مقرضين صغار آخرين مثل فولد، فيما حذرت بورصة العملات المشفرة Blockchain.com مساهميها من احتمالية خسارة 270 مليون دولار بسبب 3AC.

سقوط الدومينو

تم إجبار 3AC على التصفية، وتقدمت Voyager Digital وCelsius Network بطلب الإفلاس وفقاً للفصل الـ 11. فيما تم إنقاذ BlockFi ولا يزال مستقبل الآخرين غير مؤكد. أما بالنسبة لعملائهم، فهم لا يعرفون ما إذا كانوا سيتمكنون من استرداد جزء صغير من أموالهم.

الرابط بين جميع هذه الشركات والمنصات هو صندوق التحوط 3AC، إذ يبدو من بيانات الشركة والوثائق الرسمية أن عدداً كبيراً من مقرضي العملات المشفرة قد أقرضوها المال. لكن يبدو أنهم لم يكونوا على دراية بأنهم كانوا في الغالب دائنين لصندوق تحوط.

احتيال على طراز "مادوف"

قالت شركة FSInsight، وهي شركة أبحاث مستقلة في تقرير حديث، إن شركة Three Arrows Capital كانت تعمل مثل مخطط الاحتيال الشهير لـ "بيرني مادوف". واتخذت مناصب مماثلة لتلك التي أغرقت Long Term Capital Management (LTCM).

كان Long Term Capital أحد صناديق التحوط الشهيرة، والذي كان يديره سماسرة وول ستريت المشهورون وخبراء اقتصاديون حائزون جائزة نوبل. وسقطت الشركة في العام 1998، مما أجبر الحكومة على التدخل لمنع انهيار الأسواق.

وفي حالة ثري أروز، كان كايل ديفيز وزو تشو، البالغين من العمر 35 عاماً، يعملان مثل بيرني مادوف، كما قالت المذكرة البحثية التي تتعمق في الانهيار الداخلي لصندوق التحوط. وكتبت FSInsight أن ديفيس وتشو "استغلا سمعتهما في الاقتراض بتهور من كل مؤسسة إقراض في الشركة".

وأضافت المذكرة أن تشو وديفيز كانا على الأرجح "يستخدمان الأموال المقترضة لسداد الفائدة على القروض الصادرة عن المقرضين، بينما يطبخون دفاترهم لإظهار عوائد هائلة على رأس المال".

ويقترح هذا الاستنتاج أسئلة حول ما إذا كانت الإفصاحات المالية لشركة 3AC صحيحة. في ذروته، قال صندوق التحوط إن لديه أكثر من 18 مليار دولار تحت الإدارة. لكن بالنظر إلى مقدار الانكشاف الذي تعرض له مقرضو العملات المشفرة لصندوق التحوط، فمن المحتمل أن تكون معظم أصوله قد تم شراؤها بالديون وأن نسبة الضمانات الخاصة بها كانت صغيرة جداً، وفقاً لشون فاريل، رئيس الأصول الرقمية في FSInsight.

يذكر أن "مخطط بونزي"، هو ترتيب مالي احتيالي يتكون من دفع عوائد كبيرة للمستثمرين الحاليين باستخدام رأس المال المستثمر من قبل مستثمرين جدد. ويتغذى هذا الاحتيال على سذاجة أولئك الذين تم خداعهم. وغالباً ما يتم الكشف عنه فقط عندما لا تكون الأموال التي جلبها المستثمرون الجدد كافية لتغطية المدفوعات للمستثمرين السابقين.

تم استخدام هذا النظام الاحتيالي من قبل ذئب ناسداك برنارد مادوف، ما اعتبر أكبر مخطط بونزي في التاريخ.