بعد إفشائه سرا خطيرا.. غوغل تطرد مهندس برمجيات الذكاء الاصطناعي
شارك معلومات سرية عن الشركة مع أطراف ثالثة
طردت شركة غوغل مهندس برمجيات عمل في فريق تطوير الذكاء الاصطناعي في الشركة، بسبب ادعائه بأنه أجرى محادثات مع روبوت أصبح "واعياً ولديه مشاعر مثل البشر".
وأكدت غوغل طرد موظفها في بيان قالت فيه إن مزاعم المهندس بليك ليموين "لا أساس لها على الإطلاق"، وإنه شارك معلومات سرية عن الشركة مع أطراف ثالثة، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".
وقدم ليموين ادعاءه في مقابلة مع صحيفة "واشنطن بوست" في يونيو، قائلاً إن LaMDA - روبوت الذكاء الاصطناعي الذي تفاعل معه - كان شخصاً. قبل أن تضعه غوغل بعدها في إجازة مدفوعة الأجر.
ووفقاً للبيان، قامت الشركة بطرده في النهاية بعد أن "ظل يفضل باستمرار انتهاك سياسات التوظيف وأمن البيانات الواضحة التي تتضمن الحاجة إلى حماية معلومات المنتج".
وقالت غوغل إنها بحثت في الأمر على نطاق واسع، بما في ذلك 11 مراجعة لـ LaMDA.
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