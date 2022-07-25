تراجع ملحوظ في واردات مصر من البوتاجاز.. وإنتاج السولار يقفز

كشفت بيانات رسمية حديثة عن تراجع ملحوظ في الواردات المصرية من البوتاجاز، حيث بلغ حجمها نحو 176.3 ألف طن في شهر أبريل الماضي (مبدئي)، بينما كانت 237.3 ألف طن في شهر أبريل عام 2021، بتراجع بلغ نحو 61 ألف طن، وبنسبة انخفاض بلغت حوالي 25.7%.

ووفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تراجع الاستهلاك المحلي من البوتاجاز بشكل طفيف خلال الفترة نفسها، حيث بلغ حجم الاستهلاك نحو 327.1 ألف طن في إبريل 2022، مقابل نحو 330.6 ألف طن خلال أبريل 2021، بتراجع بلغ 3.5 ألف طن، وبنسبة انخفاض بلغت 1%.

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وأظهرت البيانات أن حجم الاستيراد من البوتاجاز بلغ حوالي 139 ألف طن خلال مارس الماضي متراجعا من 151.6 ألف طن في مارس عام 2021، بتراجع 12.6 ألف طن.

وكانت معدلات استيراد البوتاجاز شهدت تراجعاً منذ بداية العام الحالي، حيث سجل إجمالي الكميات المستوردة من البوتاجاز نحو 174 ألف طن في فبراير الماضي انخفاضا من 193 ألف طن في فبراير من العام 2021، بتراجع بلغ نحو 19 ألف طن.

وتراجع استيراد مصر من البوتاجاز منذ شهر ديسمبر الماضي، إذ بلغ 148 ألف طن، مقابل 185 ألف طن في ديسمبر 2020، بتراجع بلغ نحو 37 ألف طن.

وانخفض الاستهلاك المحلي من البوتاجاز ليسجل نحو 332 ألف طن في ديسمبر الماضي، مقابل 336.6 ألف طن في الشهر ذاته من عام 2020، بتراجع بلغ نحو 4.6 آلاف طن.

وأشارت البيانات، إلى أن حجم الإنتاج المحلي من السولار سجل ارتفاعا كبيرا فى الفترة الأخيرة، حيث بلغ حوالي 935 ألف طن في أبريل الماضي (مبدئي)، بينما كان 686 ألف طن في أبريل 2021، بزيادة بلغت نحو 249 ألف طن، وبنسبة ارتفاع بلغت حوالي 32.2%.

في المقابل، شهد الاستهلاك المحلي للسولار تراجعا طفيفا خلال الفترة نفسها، حيث بلغ حجم الاستهلاك نحو 1.0835 مليون طن في أبريل الماضي، مقابل 1.093 مليون طن في أبريل 2021، بتراجع بلغ 9.5 ألف طن.

وكانت معدلات الاستهلاك المحلي من السولار، شهدت ارتفاعا طفيفا في مارس الماضي، حيث بلغ نحو 1.026 مليون طن، بينما بلغ حجم الاستهلاك المحلي في مارس من العام الماضي نحو 1.008 مليون طن، بزيادة بلغت 18 ألف طن.